Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Марко Поло
Билеты от 1400₽
Киноафиша Марко Поло

Марко Поло

12+
Возраст 12+
Билеты от 1400₽

О концерте

Новогодний концерт группы Марко Поло

14 декабря в клубе Glastonberry пройдет ежегодный Новогодний концерт группы Марко Поло. Этот вечер обещает стать настоящим подарком для всех любителей музыки и путешествий.

Музыкальное путешествие

Группа Марко Поло представит свои самые любимые хиты. В их музыке звучат истории о путешествиях, средневековых королях и королевах, далеких странах и неизведанных мирах. Очаровательная Леди Кэп и её команда перенесут вас от Ирландии до Африки, наполняя вечер завораживающими мелодиями.

Участие в фестивалях

Группа уже зарекомендовала себя на таких известных фестивалях, как Нашествие, Доброфест, Фэнтези Фест, Тамань и Folk Summer Fest. Теперь пришло время насладиться их заявленным зарядом позитива и энергии в более уютной обстановке.

Приглашаем вас на праздник!

Не пропустите возможность стать частью этого яркого вечера! Все на борт!

Купить билет на концерт Марко Поло

Помощь с билетами
Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Glastonberry Москва, 1-я Дубровская, 13а, стр. 1
от 1400 ₽

Фотографии

Марко Поло

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
И.С. Бах – отражение в русской музыке. Алексей Шмитов, орган
15 марта в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Шура. Рождественская встреча
16+
Поп
Шура. Рождественская встреча
6 января в 20:00 16 тонн
от 4700 ₽
Гала-концерт XII фестиваля «Детский Триумф джаза»
6+
Джаз Фестиваль
Гала-концерт XII фестиваля «Детский Триумф джаза»
12 марта в 19:00 Дом музыки
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше