Новогодний концерт группы Марко Поло

14 декабря в клубе Glastonberry пройдет ежегодный Новогодний концерт группы Марко Поло. Этот вечер обещает стать настоящим подарком для всех любителей музыки и путешествий.

Музыкальное путешествие

Группа Марко Поло представит свои самые любимые хиты. В их музыке звучат истории о путешествиях, средневековых королях и королевах, далеких странах и неизведанных мирах. Очаровательная Леди Кэп и её команда перенесут вас от Ирландии до Африки, наполняя вечер завораживающими мелодиями.

Участие в фестивалях

Группа уже зарекомендовала себя на таких известных фестивалях, как Нашествие, Доброфест, Фэнтези Фест, Тамань и Folk Summer Fest. Теперь пришло время насладиться их заявленным зарядом позитива и энергии в более уютной обстановке.

Приглашаем вас на праздник!

Не пропустите возможность стать частью этого яркого вечера! Все на борт!