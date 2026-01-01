Восточный мюзикл в театре ЛДМ «Новая сцена»

Переплетение истории и мистики

Театр «LDM. Новая сцена» представляет обновленную версию мюзикла «Марко Поло. Белый Лотос». Продюсерская компания решила переписать либретто и перенести действия в китайский город Шанду, сделав главным героем потомка великого путешественника, который открыл Поднебесную для Европы.

Сюжет и действие

Действие мюзикла разворачивается в 1878 году. Шанду, процветающий город к северу от Великой китайской стены, становится ареной для приключений нового вице-консула Италии — Марко Поло. Когда в Шанду погибает старый венецианский купец, Марко начинает расследование, вскоре понимая, что за смертью соотечественника стоит нечто гораздо более сложное. Противником юного детектива выступает таинственное общество «Белый Лотос» — группа легендарных убийц.

Мюзикл и китайская культура

«Марко Поло. Белый Лотос» отличается уникальным визуальным стилем. Международная команда дизайнеров создала роскошные костюмы и декорации по гравюрам и эскизам, а режиссеры и артисты посетили шесть китайских городов для изучения культуры и обычаев. Мультимедийные 3D-декорации мгновенно переносят зрителей в Шанду — столицу садов, дворцов и мистических лабиринтов.

Хореография и сценография

Мюзикл включает в себя внимательную проработку боевых сцен, основанных на традиционных искусствах монастыря Шаолинь, и любовные сцены, построенные на древнем китайском искусстве обольщения.



Посетите «LDM. Новая сцена», чтобы насладиться этим грандиозным спектаклем, который соединяет в себе элементы драмы, приключений и китайской культуры.