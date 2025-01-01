Спектакль Марко Поло. Белый Лотос

Мюзикл «Марко Поло. Белый лотос» в театре «LDM. Новая сцена»

Новая версия мюзикла «Марко Поло. Белый лотос», перенесённого в дружественный Китай. Здесь действие разворачивается в городе Шанду, где главный герой становится новым вице-консулом Италии.

Сюжет

1878 год. Шанду, процветающий город к северу от Великой китайской стены, становится ареной неожиданного происшествия. Марко Поло, потомок знаменитого путешественника, отправляется расследовать загадочную гибель старого венецианского купца. Исследуя это дело, он сталкивается с таинственным обществом Белого Лотоса – неуловимых убийц, и понимает, что за событием скрывается гораздо больше.

Творческий процесс

«Марко Поло. Белый лотос» – уникальный мюзикл, созданный с вниманием к деталям. Международная команда дизайнеров воссоздала сотни великолепных образов по архивным гравюрам и эскизам. Режиссеры и артисты посетили шесть городов Китая, чтобы изучить культуру и традиции, что позволило передать самобытность китайской цивилизации.

Технические особенности

Спектакль оснащен мультимедийными 3D-декорациями, которые мгновенно переносят зрителей в атмосферу Шанду – столицы садов, дворцов и мистических лабиринтов. Особое внимание было уделено боевым сценам, выполненным в соответствии с традиционными китайскими искусствами, а также искусству обольщения, что добавляет глубину любовным интригам.

Команда создателей

Ирина Афанасьева – генеральный продюсер, автор режиссерской концепции и либретто

Антон Танонов – композитор и музыкальный руководитель

Иван Стависский – режиссер-постановщик

Итан Янг – художник по костюмам

Святослав Мельников – хореограф-постановщик

Юлия Власова – художник по гриму

Труппа мюзикла

Игорь Скрипко – Марко Поло

Румия Ниязова – О-Юми

Руслан Давиденко – Сирота

Олег Калабаев – Маттео / Сэмуси

Александр Кулинкович – Дзинь-Дзин / Принц Гун

Маргарита Колганова – Лючиана Сильвия Кавалли

Антон Авдеев / Василий Туркин – Мистер Ли

Надежда Алексеева / Мария Мукупа – Мисс Фокстер

Софья Рождественская / Дарья Чеснокова – Азуми

Вячеслав Штыпс – Тамба, Суге

Павел Шемерей – Булкокс

Сергей Худяков – Инкогнито

Евгений Чесноков – Тамба инкогнито

Ансамбль и балет

Шемерей Анастасия

Антон Молеваник

Павел Шемерей

Софья Рождественская

Мюзикл «Марко Поло. Белый лотос» станет незабываемым событием для всех любителей театра и тех, кто интересуется китайской культурой и захватывающими историями о любви и войне.