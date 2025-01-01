Меню
Марко Поло. Белый Лотос
Киноафиша Марко Поло. Белый Лотос

Спектакль Марко Поло. Белый Лотос

Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Марко Поло. Белый лотос» в театре «LDM. Новая сцена»

Новая версия мюзикла «Марко Поло. Белый лотос», перенесённого в дружественный Китай. Здесь действие разворачивается в городе Шанду, где главный герой становится новым вице-консулом Италии.

Сюжет

1878 год. Шанду, процветающий город к северу от Великой китайской стены, становится ареной неожиданного происшествия. Марко Поло, потомок знаменитого путешественника, отправляется расследовать загадочную гибель старого венецианского купца. Исследуя это дело, он сталкивается с таинственным обществом Белого Лотоса – неуловимых убийц, и понимает, что за событием скрывается гораздо больше.

Творческий процесс

«Марко Поло. Белый лотос» – уникальный мюзикл, созданный с вниманием к деталям. Международная команда дизайнеров воссоздала сотни великолепных образов по архивным гравюрам и эскизам. Режиссеры и артисты посетили шесть городов Китая, чтобы изучить культуру и традиции, что позволило передать самобытность китайской цивилизации.

Технические особенности

Спектакль оснащен мультимедийными 3D-декорациями, которые мгновенно переносят зрителей в атмосферу Шанду – столицы садов, дворцов и мистических лабиринтов. Особое внимание было уделено боевым сценам, выполненным в соответствии с традиционными китайскими искусствами, а также искусству обольщения, что добавляет глубину любовным интригам.

Команда создателей

  • Ирина Афанасьева – генеральный продюсер, автор режиссерской концепции и либретто
  • Антон Танонов – композитор и музыкальный руководитель
  • Иван Стависский – режиссер-постановщик
  • Итан Янг – художник по костюмам
  • Святослав Мельников – хореограф-постановщик
  • Юлия Власова – художник по гриму

Труппа мюзикла

  • Игорь Скрипко – Марко Поло
  • Румия Ниязова – О-Юми
  • Руслан Давиденко – Сирота
  • Олег Калабаев – Маттео / Сэмуси
  • Александр Кулинкович – Дзинь-Дзин / Принц Гун
  • Маргарита Колганова – Лючиана Сильвия Кавалли
  • Антон Авдеев / Василий Туркин – Мистер Ли
  • Надежда Алексеева / Мария Мукупа – Мисс Фокстер
  • Софья Рождественская / Дарья Чеснокова – Азуми
  • Вячеслав Штыпс – Тамба, Суге
  • Павел Шемерей – Булкокс
  • Сергей Худяков – Инкогнито
  • Евгений Чесноков – Тамба инкогнито

Ансамбль и балет

  • Шемерей Анастасия
  • Антон Молеваник
  • Павел Шемерей
  • Софья Рождественская

Мюзикл «Марко Поло. Белый лотос» станет незабываемым событием для всех любителей театра и тех, кто интересуется китайской культурой и захватывающими историями о любви и войне.

Купить билет на спектакль Марко Поло. Белый Лотос

Февраль
Апрель
Июнь
Июль
7 февраля суббота
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽
8 февраля воскресенье
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽
4 апреля суббота
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽
5 апреля воскресенье
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽
13 июня суббота
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽
14 июня воскресенье
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽
11 июля суббота
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽
12 июля воскресенье
19:00
Театр ЛДМ «Новая сцена» Санкт-Петербург, Петровский просп., 20, литера Д
от 1500 ₽

Фотографии

Марко Поло. Белый Лотос Марко Поло. Белый Лотос Марко Поло. Белый Лотос Марко Поло. Белый Лотос Марко Поло. Белый Лотос

