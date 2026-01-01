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Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты
Билеты от 2500₽
Киноафиша Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте

Вечер итальянской музыки с Марко Даль Карло

В Академ Джаз Клуб в Москве выступит итальянский певец и музыкант Марко Даль Карло с программой «Любимые итальянские хиты». Концерт пройдет с оркестровым сопровождением и продлится 1 час 50 минут с антрактом. Это шоу будет интересно поклонникам итальянской музыки.

Вечер с Марко Даль Карло наполнен атмосферой Италии: живые эмоции, выразительный вокал и музыка, создающая неповторимое настроение. Лёгкость, романтика и энергия знакомых мелодий делают этот вечер поистине незабываемым.

Знаменитые композиции

В программе прозвучат классические итальянские хиты, такие как «Caruso», «Con Te Partiro», «Felicita» и другие. Эти песни легко узнаваемы и в живом исполнении приобретают особую глубину. Знакомые мотивы звучат свежо, сохраняя искренность и эмоциональность.

О Марко Даль Карло

Марко Даль Карло является представителем современной итальянской сцены, его талант подкреплён классической вокальной школой и выразительной подачей. Родился в Венеции, он выступал на международных площадках и частных мероприятиях высокого уровня. Концерты Марко отличает точность исполнения, харизма и утончённый стиль. У вас есть уникальная возможность насладиться его голосом, ведь он приезжает в Москву только, чтобы дать два концерта в Академ Джаз Клубе.

Не упустите возможность

Приходите на концерт Марко, чтобы провести незабываемый вечер и позволить себе насладиться музыкой, которая заставит вас почувствовать настоящие итальянские эмоции.

Купить билет на концерт Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

Помощь с билетами
Январь
4 января понедельник
21:30
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽
5 января вторник
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽

Фотографии

Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

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