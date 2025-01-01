Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

Итальянцы в России: концерт Марко Даль Карло в театре «Маска»

Театр «Маска» распахнет свои двери для особенного музыкального вечера — большого концерта итальянского певца и музыканта Марко Даль Карло. После успешных выступлений в Москве и Сочи, а также на сцене Кремлёвского дворца, Марко отправился на заслуженные каникулы в родную Венецию. Однако по просьбам зрителей он возвращается в Москву с новой программой — всего на один вечер.

Атмосфера Италии в «Маске»

Выбор театра «Маска» не случаен: это одна из самых атмосферных площадок города, где особенно чувствуется дух Италии. Фойе театра украшено подлинными венецианскими масками, создавая идеальную обстановку для того, чтобы музыка Марко звучала ещё ближе и проникновеннее.

Программа вечера

В этот раз артист подготовил расширенную программу, в которую вошли песни, знакомые и любимые миллионами. Зрителям предстоит услышать такие хиты, как «Felicità», «O sole mio», «Caruso» и «Confessa». Этот вечер станет источником светлой ностальгии и подарит теплые эмоции, напоминая об итальянских праздниках и ярких моментах жизни.

Марко Даль Карло: mago della musica

Марко Даль Карло, родом из Венеции, — один из самых обаятельных представителей новой итальянской сцены. Его голос звучал на мероприятиях голливудских звезд, в королевских резиденциях и на вечеринках международных кинофестивалей. Каждый концерт — это гармоничное сочетание высококлассного исполнения и безупречного европейского вкуса. Как отмечают поклонники артиста, «этот концерт — не просто шоу, а атмосфера, в которую хочется погружаться снова и снова».

Идеальный вечер с музыкой

Концерт Марко Даль Карло — прекрасный повод провести тёплый осенний вечер вместе с близкими, наслаждаясь знакомыми и любимыми мелодиями. Продолжительность мероприятия составит 1 час 50 минут с антрактом.