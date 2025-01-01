Меню
Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты
Билеты от 1800₽
Киноафиша Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

6+
Возраст 6+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Итальянцы в России: концерт Марко Даль Карло в театре «Маска»

Театр «Маска» распахнет свои двери для особенного музыкального вечера — большого концерта итальянского певца и музыканта Марко Даль Карло. После успешных выступлений в Москве и Сочи, а также на сцене Кремлёвского дворца, Марко отправился на заслуженные каникулы в родную Венецию. Однако по просьбам зрителей он возвращается в Москву с новой программой — всего на один вечер.

Атмосфера Италии в «Маске»

Выбор театра «Маска» не случаен: это одна из самых атмосферных площадок города, где особенно чувствуется дух Италии. Фойе театра украшено подлинными венецианскими масками, создавая идеальную обстановку для того, чтобы музыка Марко звучала ещё ближе и проникновеннее.

Программа вечера

В этот раз артист подготовил расширенную программу, в которую вошли песни, знакомые и любимые миллионами. Зрителям предстоит услышать такие хиты, как «Felicità», «O sole mio», «Caruso» и «Confessa». Этот вечер станет источником светлой ностальгии и подарит теплые эмоции, напоминая об итальянских праздниках и ярких моментах жизни.

Марко Даль Карло: mago della musica

Марко Даль Карло, родом из Венеции, — один из самых обаятельных представителей новой итальянской сцены. Его голос звучал на мероприятиях голливудских звезд, в королевских резиденциях и на вечеринках международных кинофестивалей. Каждый концерт — это гармоничное сочетание высококлассного исполнения и безупречного европейского вкуса. Как отмечают поклонники артиста, «этот концерт — не просто шоу, а атмосфера, в которую хочется погружаться снова и снова».

Идеальный вечер с музыкой

Концерт Марко Даль Карло — прекрасный повод провести тёплый осенний вечер вместе с близкими, наслаждаясь знакомыми и любимыми мелодиями. Продолжительность мероприятия составит 1 час 50 минут с антрактом.

Купить билет на концерт Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1800 ₽

Фотографии

Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты Марко Даль Карло. Любимые итальянские хиты

