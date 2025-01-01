Загадочный мир Маркиза де Сада в Театре ЛТЕ

Спектакль «Маркиз де Сад» знакомит зрителей с уникальной личностью Альфонса Маркиза де Сада, жившего в XVIII веке. Он был не просто писателем, а настоящим провокатором своего времени. Его жизнь и взгляды на любовь и эротизм оставили глубокий след в истории.

Однако наш спектакль сосредоточен не на самом Маркизе, а на женщинах, которые связали свои судьбы с ним. Каково это — прожить единственную жизнь, одержимую мыслью о человеке, который мог разрушать, ломать и калечить женские мечты и души? Мы поднимаем важные вопросы о любви, страсти, сексе и личных нормах.

Сложности выбора

Каждый зритель сможет задуматься над определением нормы и извращения в своих желаниях. Каковы удовольствия, которые необходимы для счастья? И что значит остаться в памяти человечества как яркая личность, о которой говорят и пишут в XXI веке?

Театр на волне времени

Театр ЛТЕ продолжает традицию ставить спектакли, которые открывают новые грани известных историй. Не упустите возможность увидеть «Маркиз де Сад» и погрузиться в мир сложных эмоций и исторических параллелей.