Маркиз де Сад
Киноафиша Маркиз де Сад

Спектакль Маркиз де Сад

Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта

О спектакле

Загадочный мир Маркиза де Сада в Театре ЛТЕ

Спектакль «Маркиз де Сад» знакомит зрителей с уникальной личностью Альфонса Маркиза де Сада, жившего в XVIII веке. Он был не просто писателем, а настоящим провокатором своего времени. Его жизнь и взгляды на любовь и эротизм оставили глубокий след в истории.

Однако наш спектакль сосредоточен не на самом Маркизе, а на женщинах, которые связали свои судьбы с ним. Каково это — прожить единственную жизнь, одержимую мыслью о человеке, который мог разрушать, ломать и калечить женские мечты и души? Мы поднимаем важные вопросы о любви, страсти, сексе и личных нормах.

Сложности выбора

Каждый зритель сможет задуматься над определением нормы и извращения в своих желаниях. Каковы удовольствия, которые необходимы для счастья? И что значит остаться в памяти человечества как яркая личность, о которой говорят и пишут в XXI веке?

Театр на волне времени

Театр ЛТЕ продолжает традицию ставить спектакли, которые открывают новые грани известных историй. Не упустите возможность увидеть «Маркиз де Сад» и погрузиться в мир сложных эмоций и исторических параллелей.

Режиссер
Арнаутова Ирина
В ролях
Егинбаева Ляззат
Бозбаева Жулдыз
Лукьянова Наташа
Панициди Виктория
Назерке Есенова

Декабрь
13 декабря суббота
18:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 4000 ₽

