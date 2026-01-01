Винтажный маркет в Музейном комплексе «Вселенная Воды»

В Музейном комплексе «Вселенная Воды» пройдет уникальное событие – светский винтаж, на котором гостей ждет богатый выбор винтажного фарфора, украшений, предметов сервировки, антиквариата и современных брендов одежды и аксессуаров.

Участие в мероприятии примут более 60 экспонентов со всей России, которые представят авторские изделия и локальные бренды. Это событие станет настоящим раем для любителей поиска уникальных вещей и антиквариата.

Приходите и откройте для себя восхитительный мир винтажной эстетики, где вы сможете найти что-то особенное – от изысканного фарфора до стильных аксессуаров. Вам обязательно повезет найти то, что давно искали!