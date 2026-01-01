Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маркет «Светский винтаж»
Киноафиша Маркет «Светский винтаж»

Маркет «Светский винтаж»

0+
Возраст 0+

О выставке

Винтажный маркет в Музейном комплексе «Вселенная Воды»

В Музейном комплексе «Вселенная Воды» пройдет уникальное событие – светский винтаж, на котором гостей ждет богатый выбор винтажного фарфора, украшений, предметов сервировки, антиквариата и современных брендов одежды и аксессуаров.

Участие в мероприятии примут более 60 экспонентов со всей России, которые представят авторские изделия и локальные бренды. Это событие станет настоящим раем для любителей поиска уникальных вещей и антиквариата.

Приходите и откройте для себя восхитительный мир винтажной эстетики, где вы сможете найти что-то особенное – от изысканного фарфора до стильных аксессуаров. Вам обязательно повезет найти то, что давно искали!

Купить билет на выставка Маркет «Светский винтаж»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
3 октября суббота
12:00
Музейный комплекс «Вселенная Воды» Санкт-Петербург, Шпалерная, 56
от 500 ₽
14:00
Музейный комплекс «Вселенная Воды» Санкт-Петербург, Шпалерная, 56
16:00
Музейный комплекс «Вселенная Воды» Санкт-Петербург, Шпалерная, 56
от 500 ₽
4 октября воскресенье
12:00
Музейный комплекс «Вселенная Воды» Санкт-Петербург, Шпалерная, 56
от 500 ₽
14:00
Музейный комплекс «Вселенная Воды» Санкт-Петербург, Шпалерная, 56
16:00
Музейный комплекс «Вселенная Воды» Санкт-Петербург, Шпалерная, 56
от 500 ₽

Фотографии

Маркет «Светский винтаж» Маркет «Светский винтаж» Маркет «Светский винтаж»

В ближайшие дни

Экскурсия "Мрачный фольклор"
18+
Концерт

Экскурсия "Мрачный фольклор"

16 августа в 19:30 Музей русской сказки «За лесами, за горами»
от 2500 ₽
Экскурсия на киностудии «Ленфильм»
12+
Экскурсия

Экскурсия на киностудии «Ленфильм»

26 сентября в 14:00 Ленфильм
от 1100 ₽
Роспись Мишки Bearbrics в ресторане Be Italian
6+
Мастер-класс

Роспись Мишки Bearbrics в ресторане Be Italian

20 августа в 19:00 Be Italian
от 3500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше