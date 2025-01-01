Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Марка №1 в России-2025
Билеты от 1000₽
Киноафиша Марка №1 в России-2025

Марка №1 в России-2025

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Церемония вручения премии «Марка №1 в России 2025» в Кремлевском дворце

12 декабря 2025 года в Кремлёвском дворце состоится церемония вручения ежегодной премии народного доверия «Марка №1 в России 2025». Это событие станет важной вехой в мире отечественного бизнеса, подводя итоги года и отмечая лучших представителей разных отраслей.

О премии

Премия «Марка №1 в России» была основана с целью выявления и поощрения компаний, которые заслужили доверие и признание среди граждан. Награды вручаются в различных категориях, включая товары, услуги и инновации. Каждый год миллионы россиян участвуют в голосовании, выбирая своих фаворитов.

Что ожидать на церемонии?

Церемония обещает стать ярким событием в культурной жизни страны. В программе — выступления известных артистов, презентации и интересные сюрпризы для гостей. Ожидается, что на мероприятии соберутся руководители компаний, представители власти и звезды шоу-бизнеса.

Как попасть на церемонию?

Билеты на мероприятие можно будет приобрести через официальные каналы. Следите за обновлениями на сайте премии и в социальных сетях, чтобы не пропустить важную информацию о продаже билетов и программе вечера.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события и поддержать лучших из лучших!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 декабря
Кремлевский дворец Москва, Кремль
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Евгения Симонова и Зоя Кайдановская. Семейный вечер
12+
Классическая музыка
Евгения Симонова и Зоя Кайдановская. Семейный вечер
3 ноября в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 1500 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
24 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
24 августа в 21:30 Standup Café
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше