Церемония вручения премии «Марка №1 в России 2025» в Кремлевском дворце

12 декабря 2025 года в Кремлёвском дворце состоится церемония вручения ежегодной премии народного доверия «Марка №1 в России 2025». Это событие станет важной вехой в мире отечественного бизнеса, подводя итоги года и отмечая лучших представителей разных отраслей.

О премии

Премия «Марка №1 в России» была основана с целью выявления и поощрения компаний, которые заслужили доверие и признание среди граждан. Награды вручаются в различных категориях, включая товары, услуги и инновации. Каждый год миллионы россиян участвуют в голосовании, выбирая своих фаворитов.

Что ожидать на церемонии?

Церемония обещает стать ярким событием в культурной жизни страны. В программе — выступления известных артистов, презентации и интересные сюрпризы для гостей. Ожидается, что на мероприятии соберутся руководители компаний, представители власти и звезды шоу-бизнеса.

Как попасть на церемонию?

Билеты на мероприятие можно будет приобрести через официальные каналы. Следите за обновлениями на сайте премии и в социальных сетях, чтобы не пропустить важную информацию о продаже билетов и программе вечера.

Не упустите шанс стать частью этого значимого события и поддержать лучших из лучших!