Спектакль Марк Твен. С точки зрения кукурузной лепешки

Стендап-аукцион по юмористическим рассказам Марка Твена

Приглашаем вас на уникальное театральное событие — стендап-аукцион, в котором знаменитые юмористические рассказы Марка Твена оживут благодаря Паше Михайлову. Марк Твен, безусловно, является одним из основателей классического stand-up'а, и его творчество по-прежнему волнует сердца многих зрителей.

Юмор и литературные жанры

Твен не только создал захватывающие истории, но и сам читал их, выступая по всей Америке в конце 19 века. Его произведения охватывают разнообразные жанры: от рассказов-ситкомов до вестернов и хорроров. В них вы найдете истории о русском царе, золотой руке, людоеде и даже о свинье, убитой громом, которая ни в чем не виновата. Эти юмористические сюжеты и сегодня сохраняют свою актуальность и остроумие, напоминая нам о базовых человеческих чувствах.

Рассказы, в которых весело и поучительно

Особое внимание стоит уделить рассказу Твена «Покойный Бенджамин Франклин». Это сатира о выдающемся американском деятеле, которая подчеркивает серьезные аспекты политики и нравственности. Франклин, являясь прообразом для многих современных моральных норм, создал список из 13 добродетелей, о которых напоминал себе в повседневной жизни. Интересно, что почти каждый рассказ Твена можно связать с одной из его добродетелей.

Что ждет вас на аукционе?

На аукционе вы сможете стать обладателем уникального произведения искусства. После прочтения одного из рассказов Паша Михайлов на специальной стодолларовой купюре написает название добродетели и прибивает гвоздиками эту купюру к деревянной доске. Если вам понравилось, как он прочитал рассказ, вы можете приобрести эту дощечку в память о мероприятии. А если вам особенно понравится, не упустите возможность принять участие в аукционе!

Не упустите шанс окунуться в мир юмора и добродетелей Марка Твена. Мы ждем вас на нашем стендап-аукционе!