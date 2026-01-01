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Марк Тишман. «Лица. Эффект отсутствия»
Киноафиша Марк Тишман. «Лица. Эффект отсутствия»

Спектакль Марк Тишман. «Лица. Эффект отсутствия»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Новый музыкальный моноспектакль Марка Тишмана в Петербурге

Певец Марк Тишман представляет свой новый музыкальный моноспектакль «Лица. Эффект отсутствия». Это необычное шоу объединяет истории самых разных людей — как известных, так и неизвестных, тех, кто живет рядом с нами сегодня, и тех, кто уже ушел, оставив память о себе.

Каждая история превращается в личное переживание главного героя. Это не просто рассказ, а глубокий вопрос самому себе и разговор с коллективным разумом. Через главное действующее лицо все авторы историй получают возможность вступить в диалог через время, ведь они живут в нем. Песни, которые исполняет Марк, стихи и видеопроекции усиливают это переплетение времен, судеб и характеров.

«Для меня это спектакль про Человека, — делится Марк Тишман. — О том, что, несмотря на порой экстремальные различия, нас всех одолевают одни и те же вопросы. Время стремительно идет вперед, но внутренний мир человека, его поведение и принципы остаются неизменными. Каждая рассказанная история влияет на мою жизнь и на жизни моих друзей. Мы все являемся частями одного целого, которое не всегда можем увидеть. Я также верю, что, если долго всматриваться в лицо даже самого неприятного человека, можно начать его понимать и даже любить. Это заложено в нашей природе — мы представители одного вида, и эмпатия неизбежна. Об этом и наш спектакль», — добавляет он.

На сцене перед зрителями предстанут знаковые персонажи: Е. Евтушенко, М. Монро, А. Вознесенский, Л. Гурченко, Ч. Чаплин, Ю. Никулин, Э. Уорхол и многие другие.

Купить билет на спектакль Марк Тишман. «Лица. Эффект отсутствия»

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В других городах
Октябрь
27 октября вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100

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