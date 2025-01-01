Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
М.А.Р.К. Невидимые города
Киноафиша М.А.Р.К. Невидимые города

М.А.Р.К. Невидимые города

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Группа М.А.Р.К. представляет: «Невидимые города»

Что если города, в которые мы хотим сбежать, давно живут в нас? Вопросы о внутреннем мире каждого из нас становятся основой уникального концерта группы М.А.Р.К. Под названием «Невидимые города» скрывается не просто музыкальное событие, а настоящее путешествие по глубинам человеческой души.

Концепция спектакля

«Невидимые города» – это проект, в котором семь воображаемых городов представлены в виде различных песен. Каждая композиция – это портал, открывающий двери в наш внутренний мир. Зрители имеют возможность исследовать собственные страхи, мечты и нерешенные вопросы, переводя личные переживания в музыкальную форму.

Музыка и визуальные эффекты

Концерт сочетает в себе элементы музыки, театра и визуального искусства. Каждый номер наполнен яркими образами и символикой, что позволяет глубже прочувствовать содержание произведения. Это не просто выступление, а целая карта внутренних переживаний, на которой можно найти себя.

Интересные факты

  • Концепция «Невидимых городов» вдохновлена известным произведением итальянского писателя Итало Кальвино.
  • Каждый из семи городов отражает определенное состояние души, открывая новые грани восприятия у зрителей.
  • Группа М.А.Р.К. известна своей необычной подачей музыкального материала и смелыми экспериментами в жанре.

Приглашаем вас на это уникальное событие, которое станет не только визуальным, но и эмоциональным опытом. Погрузитесь в мир «Невидимых городов» вместе с группой М.А.Р.К.!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 ноября
Фабрика Екатеринбург, пер. Центральный Рынок, 6
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

WOW Stand Up
18+
Юмор
WOW Stand Up
30 августа в 20:30 Pravda Bar
от 1000 ₽
Stand Up по-женски
16+
Юмор
Stand Up по-женски
5 сентября в 19:20 Руки вверх!
от 1000 ₽
Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
9 октября в 19:00 Екатеринбургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше