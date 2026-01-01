Марк Иванцов и Платон Газелериди. Классика джаза

Вечер романтичного джаза с резидентами EverJazz

Романтический джаз — это музыка, которая трогает до глубины души. Выдающиеся джазовые композиторы прекрасно знали, как признание в любви звучит через мелодии. В предстоящем концерте слушатели смогут насладиться лучшими произведениями этого жанра.

Знакомьтесь с резидентами EverJazz

На сцене выступят:

Марк Иванцов — саксофонист, аранжировщик, композитор и дирижер Уральского оркестра джазовой музыки государственного Театра Эстрады. Обладая обширным исполнительским опытом в различных жанрах, он участвует в многочисленных джазовых фестивалях как в России, так и за рубежом. Его уникальный стиль формировался под влиянием народной молдавской музыки и традиционного джаза.

Платон Газелериди — пианист, мастер игры в классическом и современном стилях. Его разнообразные музыкальные навыки позволят создать неповторимую атмосферу вечера.

Этот концерт — идеальная возможность насладиться непревзойденными мелодиями и провести вечер в компании музыки, полненной чувств и эмоций. Присоединяйтесь к нам и дайте музыке стать вашим проводником в мир романтики!