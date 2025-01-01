Мария Зайцева

Не упустите возможность посетить концерт Марии Зайцевой — талантливой авторки, исполнительницы и экс-солистки группы #2Маши. Её выступления известны живым звуком, завораживающим вокалом и невероятной энергетикой, что делает каждое шоу незабываемым.
В программе концерта вы услышите хиты, которые полюбились многим:
Помимо этих знаковых композиций, вас ждут мировые хиты и новинки, которые обязательно впечатлят всех ценителей музыки.
Концерт станет настоящим праздником для поклонников творчества Марии и любителей живых выступлений. Мощная энергетика и талант артистки не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.