Мария Зайцева
Билеты от 2000₽
Мария Зайцева

Мария Зайцева

12+
12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Большой концерт Марии Зайцевой

Не упустите возможность посетить концерт Марии Зайцевой — талантливой авторки, исполнительницы и экс-солистки группы #2Маши. Её выступления известны живым звуком, завораживающим вокалом и невероятной энергетикой, что делает каждое шоу незабываемым.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите хиты, которые полюбились многим:

  • «Мама, я танцую»
  • «Босая»
  • «Вера и любовь»

Помимо этих знаковых композиций, вас ждут мировые хиты и новинки, которые обязательно впечатлят всех ценителей музыки.

Почему стоит прийти?

Концерт станет настоящим праздником для поклонников творчества Марии и любителей живых выступлений. Мощная энергетика и талант артистки не оставят равнодушными даже самых взыскательных зрителей.

Купить билет на концерт Мария Зайцева

Июль
10 июля пятница
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 2000 ₽
В других городах
Апрель
Июнь
8 апреля среда
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 2000 ₽
16 апреля четверг
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2000 ₽
17 апреля пятница
19:00
IT-парк им. Башира Рамеева Казань, Спартаковская, 2
от 2000 ₽
6 июня суббота
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 2000 ₽

