Мария Юрченко & Jazz Band

Концерт Марии Юрченко: Джаз в новой интерпретации

Приглашаем вас на концерт талантливой джаз-соул вокалистки Марии Юрченко! Эта выдающаяся студентка Гнесинки стала победительницей множества всероссийских и международных конкурсов, и теперь готова поделиться с вами своим музыкальным талантом.

Живое исполнение и новые грани джаза

В этот вечер вы сможете насладиться живой музыкой и открыть для себя все грани джаза в исполнении Марии. В программе прозвучат известные и любимые композиции, которые обретут новое звучание благодаря оригинальным интерпретациям.

Не упустите уникальную возможность

Мы с нетерпением ждем всех ценителей качественной музыки и оригинальных аранжировок! Не пропустите увлекательное музыкальное событие, которое станет настоящим праздником для вашего слуха.