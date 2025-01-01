Меню
Мария Юрченко & Jazz Band
Билеты от 1000₽
Мария Юрченко & Jazz Band

Мария Юрченко & Jazz Band

18+
18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Марии Юрченко: Джаз в новой интерпретации

Приглашаем вас на концерт талантливой джаз-соул вокалистки Марии Юрченко! Эта выдающаяся студентка Гнесинки стала победительницей множества всероссийских и международных конкурсов, и теперь готова поделиться с вами своим музыкальным талантом.

Живое исполнение и новые грани джаза

В этот вечер вы сможете насладиться живой музыкой и открыть для себя все грани джаза в исполнении Марии. В программе прозвучат известные и любимые композиции, которые обретут новое звучание благодаря оригинальным интерпретациям.

Не упустите уникальную возможность

Мы с нетерпением ждем всех ценителей качественной музыки и оригинальных аранжировок! Не пропустите увлекательное музыкальное событие, которое станет настоящим праздником для вашего слуха.

Купить билет на концерт Мария Юрченко & Jazz Band

Июль
5 июля воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
от 1000 ₽

