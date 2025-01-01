Мария Янковская. Русская вечеринка

Популярная певица и блогер Мария Янковская радостно приглашает вас на уникальное событие — Русскую Вечеринку! Это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкой и атмосферой, которые запомнятся надолго.
На вечеринке вас порадуют выступления:
После концерта у вас будет уникальный шанс встретиться с Марией Янковской и её друзьями! Пообщайтесь со своими кумирами, сделайте совместные фото и получите автограф!
Каждый участник вечеринки получит в подарок именной бокс от Марии Янковской — отличный сувенир на память!
Дресс-код: Элементы русского стиля — дайте волю своему креативу!
Продолжительность: 1 час 30 минут — это время пройдет незаметно в компании любимых исполнителей.
Концерт проходит в рамках фестиваля блогеров и популярных артистов «Звезды рядом» и проекта «Песни о важном». Генеральный продюсер — Наталья Локтева.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!