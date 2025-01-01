Меню
Мария Янковская. Русская вечеринка
О концерте/спектакле

Приглашение на Русскую Вечеринку с Марией Янковской

Популярная певица и блогер Мария Янковская радостно приглашает вас на уникальное событие — Русскую Вечеринку! Это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкой и атмосферой, которые запомнятся надолго.

Что вас ждет?

  • Живое исполнение хитов: Ожидайте все песни, которые вы знаете наизусть!
  • Мощный звук: Вас ждет поистине захватывающее звуковое оформление.
  • Невероятная атмосфера: Погрузитесь в мир позитива и веселья!
  • Презентация новой песни: Не пропустите премьеру «Русский хит».

Специальные гости

На вечеринке вас порадуют выступления:

  • Софи Шайн
  • Милана Шайн
  • Вова Солодков
  • Коннорейка
  • Группа «Без игрушек»
  • Балет Тодес Павелецкая
  • Poli
  • Камилла Базганова

Meet & Greet

После концерта у вас будет уникальный шанс встретиться с Марией Янковской и её друзьями! Пообщайтесь со своими кумирами, сделайте совместные фото и получите автограф!

Подарки для гостей

Каждый участник вечеринки получит в подарок именной бокс от Марии Янковской — отличный сувенир на память!

Дресс-код и продолжительность

Дресс-код: Элементы русского стиля — дайте волю своему креативу!

Продолжительность: 1 час 30 минут — это время пройдет незаметно в компании любимых исполнителей.

Фестиваль блогеров и артистов

Концерт проходит в рамках фестиваля блогеров и популярных артистов «Звезды рядом» и проекта «Песни о важном». Генеральный продюсер — Наталья Локтева.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Расписание

16 августа
Театр на Цветном Москва, Цветной б-р, 11, стр. 2
16:00 от 3000 ₽

