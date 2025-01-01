Мария Янковская. Русская вечеринка

Приглашение на Русскую Вечеринку с Марией Янковской

Популярная певица и блогер Мария Янковская радостно приглашает вас на уникальное событие — Русскую Вечеринку! Это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкой и атмосферой, которые запомнятся надолго.

Что вас ждет?

Живое исполнение хитов: Ожидайте все песни, которые вы знаете наизусть!

Ожидайте все песни, которые вы знаете наизусть! Мощный звук: Вас ждет поистине захватывающее звуковое оформление.

Вас ждет поистине захватывающее звуковое оформление. Невероятная атмосфера: Погрузитесь в мир позитива и веселья!

Погрузитесь в мир позитива и веселья! Презентация новой песни: Не пропустите премьеру «Русский хит».

Специальные гости

На вечеринке вас порадуют выступления:

Софи Шайн

Милана Шайн

Вова Солодков

Коннорейка

Группа «Без игрушек»

Балет Тодес Павелецкая

Poli

Камилла Базганова

Meet & Greet

После концерта у вас будет уникальный шанс встретиться с Марией Янковской и её друзьями! Пообщайтесь со своими кумирами, сделайте совместные фото и получите автограф!

Подарки для гостей

Каждый участник вечеринки получит в подарок именной бокс от Марии Янковской — отличный сувенир на память!

Дресс-код и продолжительность

Дресс-код: Элементы русского стиля — дайте волю своему креативу!

Продолжительность: 1 час 30 минут — это время пройдет незаметно в компании любимых исполнителей.

Фестиваль блогеров и артистов

Концерт проходит в рамках фестиваля блогеров и популярных артистов «Звезды рядом» и проекта «Песни о важном». Генеральный продюсер — Наталья Локтева.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!