Мария Варакина. Авторский концерт собственных сочинений. День Рождения

Сольный концерт Марии Варакиной

10 октября в 19:00 на сцене Культурного центра на Арбате пройдет сольный концерт молодой пианистки и композитора Марии Варакиной. В программе вечера — собственные сочинения, которые уже завоевали признание на лучших сценах России и мира.

Талант, признанный на международной арене

Мария Варакина — это не только яркая, одаренная пианистка, но и талантливый композитор. Она является ученицей заслуженного учителя Российской Федерации Миры Марченко из ЦМШ–АИИ. Ее достижения говорят сами за себя: она стала победительницей Международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева (Москва, 2025) и международного конкурса юных композиторов им. В. Гаврилина, где получила Гран-при в 2026 году. Кроме того, Мария — лауреат телевизионного конкурса «Санкт-Петербургский Олимп» и участница популярного телешоу «Синяя птица».

Разнообразие музыкальной программы

Концерт обещает быть интересным благодаря широкому разнообразию камерной музыки. В программе будут представлены сочинения для различных составов инструментов:

для кларнета, гобоя и фортепиано;

для альта, скрипки и фортепиано;

для виолончели и фортепиано;

для чтеца и фортепиано;

другие камерные ансамбли.

Особая премьера

Особое внимание в программе займет премьера цикла военных сочинений-посвящений «Моим героям». Это произведение, написанное с глубокой искренностью, обязательно тронет сердца слушателей.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой, рожденной талантом и душой композитора. Приходите в Культурный центр на Арбате 10 октября в 19:00, чтобы стать частью этого уникального события.