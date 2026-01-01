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Мария Варакина. Авторский концерт собственных сочинений. День Рождения
Билеты от 800₽
Киноафиша Мария Варакина. Авторский концерт собственных сочинений. День Рождения

Мария Варакина. Авторский концерт собственных сочинений. День Рождения

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Билеты от 800₽

О концерте

Сольный концерт Марии Варакиной

10 октября в 19:00 на сцене Культурного центра на Арбате пройдет сольный концерт молодой пианистки и композитора Марии Варакиной. В программе вечера — собственные сочинения, которые уже завоевали признание на лучших сценах России и мира.

Талант, признанный на международной арене

Мария Варакина — это не только яркая, одаренная пианистка, но и талантливый композитор. Она является ученицей заслуженного учителя Российской Федерации Миры Марченко из ЦМШ–АИИ. Ее достижения говорят сами за себя: она стала победительницей Международного конкурса пианистов имени Владимира Крайнева (Москва, 2025) и международного конкурса юных композиторов им. В. Гаврилина, где получила Гран-при в 2026 году. Кроме того, Мария — лауреат телевизионного конкурса «Санкт-Петербургский Олимп» и участница популярного телешоу «Синяя птица».

Разнообразие музыкальной программы

Концерт обещает быть интересным благодаря широкому разнообразию камерной музыки. В программе будут представлены сочинения для различных составов инструментов:

  • для кларнета, гобоя и фортепиано;
  • для альта, скрипки и фортепиано;
  • для виолончели и фортепиано;
  • для чтеца и фортепиано;
  • другие камерные ансамбли.

Особая премьера

Особое внимание в программе займет премьера цикла военных сочинений-посвящений «Моим героям». Это произведение, написанное с глубокой искренностью, обязательно тронет сердца слушателей.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой, рожденной талантом и душой композитора. Приходите в Культурный центр на Арбате 10 октября в 19:00, чтобы стать частью этого уникального события.

Купить билет на концерт Мария Варакина. Авторский концерт собственных сочинений. День Рождения

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Октябрь
10 октября суббота
19:00
Культурный центр на Арбате Москва, Арбат, 9, стр. 1
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