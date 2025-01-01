Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мария Стюарт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мария Стюарт

Спектакль Мария Стюарт

Постановка
Театральный центр «На Страстном» 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Кабаре по мотивам Шиллера: мужское танго в одном действии

Приглашаем вас на уникальный спектакль в стиле кабаре, вдохновленный пьесой Ф. Шиллера «Мария Стюарт». Это высокотрагическая история, представленная в ярком и фарсовом духе немецкого кабаре, погружает зрителей в мир борьбы за власть, который, к сожалению, остается актуальным и сегодня.

Сюжет и персонажи

Спектакль разворачивается вокруг интригующей борьбы между королевой Елизаветой, её возлюбленным графом Лестером и принцессой Марией Стюарт, которая также претендует на трон. Важную роль в сюжете играет доверенный друг Марии - Мортимер. Все персонажи в спектакле исполняются мужчинами, что добавляет особый колорит и оригинальность постановке.

Необычная форма и язык

Одной из самых интересных особенностей спектакля является то, что действие происходит на импровизационном ПСЕВДОнемецком языке. Это создает уникальную атмосферу, в которой зрители смогут полностью погрузиться в происходящее на сцене.

Либретто для каждого зрителя

Перед началом спектакля каждый зритель получит необычный атрибут — ЛИБРЕТТО. Это поможет лучше понять сюжет и следить за развитием событий, а также добавит интерактивности в восприятие спектакля.

Значимость темы

Спектакль поднимает важные вопросы о власти, войне и внутреннем раздоре, которые остаются актуальными на протяжении веков. В условиях современных конфликтов эта тема звучит особенно остро, заставляя каждого зрителя задуматься о цене, которую мы платим за власть.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события, которое сочетает в себе элементы драмы, музыки и танца. Мы ждем вас на спектакле, который оставит неизгладимые впечатления!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 ноября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Лолита 2.0
18+
Моноспектакль
Лолита 2.0
5 августа в 19:00 КЦ «Хитровка»
от 1800 ₽
Кармен в моей голове
18+
Премьера Танцевальный
Кармен в моей голове
9 октября в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 2500 ₽
Слишком женатый таксист
18+
Комедия
Слишком женатый таксист
7 января в 17:00 Театриум на Серпуховке
от 2500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше