Историческая лекция о морской торговле в Восточном Средиземноморье

Тренинговый центр Измайловский приглашает на лекцию Марии Сологубовой. В центре сюжета — морская торговля в регионе Восточного Средиземноморья во 2-1 тыс. до н.э. Узнайте о корабелах и торговцах, которые строили суда, управляли ими, поставляли товары и защищали купцов.

Темы лекции

Активная морская торговля процветала в этом регионе уже в 3 тыс. до н.э. К 2 тыс. до н.э. морское судоходство между Египтом, Левантом, Кипром и Малой Азией стало важным фактором экономического развития крупных держав и оплотом стабильности для малых торговых городов на побережье Средиземного моря.

На лекции будут обсуждаться корабелы и торговцы, их роль в строительстве и управлении судами, а также в торговле и защите купцов от опасностей. Письменные источники и археологические отчёты помогут понять мир древних мореходов.

О лекционере

Мария Сологубова — научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции искусства и культуры древней Передней Азии, ассириолог и исследователь материальной культуры древнего Ближнего Востока. Ее богатый опыт делает лекцию интересной для всех, кто увлекается историей древних цивилизаций и морской торговлей.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+