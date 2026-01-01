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Мария Сологубова. Морская торговля в регионе Восточного Средиземноморья во 2-1 тыс. до н.э.
Киноафиша Мария Сологубова. Морская торговля в регионе Восточного Средиземноморья во 2-1 тыс. до н.э.

Мария Сологубова. Морская торговля в регионе Восточного Средиземноморья во 2-1 тыс. до н.э.

6+
Возраст 6+

О выставке

Историческая лекция о морской торговле в Восточном Средиземноморье

Тренинговый центр Измайловский приглашает на лекцию Марии Сологубовой. В центре сюжета — морская торговля в регионе Восточного Средиземноморья во 2-1 тыс. до н.э. Узнайте о корабелах и торговцах, которые строили суда, управляли ими, поставляли товары и защищали купцов.

Темы лекции

Активная морская торговля процветала в этом регионе уже в 3 тыс. до н.э. К 2 тыс. до н.э. морское судоходство между Египтом, Левантом, Кипром и Малой Азией стало важным фактором экономического развития крупных держав и оплотом стабильности для малых торговых городов на побережье Средиземного моря.

На лекции будут обсуждаться корабелы и торговцы, их роль в строительстве и управлении судами, а также в торговле и защите купцов от опасностей. Письменные источники и археологические отчёты помогут понять мир древних мореходов.

О лекционере

Мария Сологубова — научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа, хранитель коллекции искусства и культуры древней Передней Азии, ассириолог и исследователь материальной культуры древнего Ближнего Востока. Ее богатый опыт делает лекцию интересной для всех, кто увлекается историей древних цивилизаций и морской торговлей.

Дополнительная информация

Возрастное ограничение: 6+

Купить билет на выставка Мария Сологубова. Морская торговля в регионе Восточного Средиземноморья во 2-1 тыс. до н.э.

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
26 сентября суббота
19:00
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
от 1800 ₽

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