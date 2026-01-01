Мария Никитченко & Noema

«Noema»: Музыка, наполняющая душу

Проект пианистки и композитора Марии Никитченко «Noema» предлагает зрителям уникальный опыт, основанный на авторских произведениях в стилистике современного джаза. Музыка Марии вырастает из внутреннего опыта и размышлений, позволяя каждому открыть в ней собственные переживания и найти личный отклик.

В центре её композиций - мелодия, настроение и естественная красота звучания. Эта музыка создает пространство, где слушатель соприкасается с душевным состоянием автора. Формат выступления построен не на привычных джазовых соло, а представляет собой движение через фазы: фрагменты, интонации и метаморфозы соединены самобытной логикой.

Тема спектакля

«Noema» - это рассказ о внутреннем мире человека, о его сомнениях и тишине, напряжении и свете. Спектакль затрагивает тонкое послевкусие после пережитого, что делает его близким и понятным не только любителям джаза, но и всем, кто ценит искреннюю, мелодичную и эмоциональную музыку.

Музыкальный состав

Ансамбль под руководством Марии Никитченко стал победителем всероссийского конкурса джазовых коллективов на «Moscow Jazz Festival» в 2024 и 2025 годах. Музыканты проекта - лауреаты значительных международных и всероссийских джазовых конкурсов, таких как «Gnesin Jazz» и «Рояль в Джазе». Они также активно участвуют в таких фестивалях, как «Джазовые сезоны» и «Усадьба Jazz». В этот раз на сцену выйдут:

Мария Никитченко (фортепиано)

Ярослав Константинов (бас-гитара)

Даниил Морозов (ударные)

Обратите внимание! Новая сцена клуба находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).