Спектакль Мария Меженная

Мария Меженная
12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о жизни поэтов в КК имени Маяковского

В Театре КК имени Маяковского пройдет новая постановка с участием Марии Меженной. В центре сюжета — жизнь и творчество поэтов, их борьба за признание и самовыражение.

Режиссер Анна Дубровская, известная по спектаклю «Мы не ангелы», создала уникальную работу, которая сочетает в себе драму и поэзию. Постановка обещает быть насыщенной глубоким анализом личности и общества через призму искусства.

Спектакль особенно понравится тем, кто ценит поэтические монологи и драматические истории о сложностях творческого пути. Зрители смогут увидеть не только борьбу за признание, но и внутренние конфликты, с которыми сталкивались поэты, создавая свои шедевры.

Не упустите возможность стать частью этого яркого театрального события!

В других городах
Март
5 марта четверг
19:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 1200 ₽

