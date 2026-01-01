Оповещения от Киноафиши
Мария Малиновская с программой "Московские окна"
Билеты от 1500₽
Мария Малиновская с программой "Московские окна"

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Концерт Марии Малиновской в Jam club

В Jam club в Москве выступит Мария Малиновская, известная также как Маша Малиновская. Она завоевала популярность благодаря своему обаянию на телеканале «Муз-ТВ», где вела развлекательные программы и хит-парады. Ее музыкальные композиции, такие как «Кто тебя просил мне сниться» и «Я танцую (Radio Edit)», также нашли своего слушателя.

На концерте под названием «Московские окна» Мария представит шедевры советского ретро в новом прочтении. Зрители услышат композиции от таких величайших композиторов, как Микаэль Таривердиев и Василий Соловьёв-Седой, а также произведения из репертуара Эдиты Пьехи, Анны Герман и других артистов советской эпохи. Особое внимание будет уделено песням, посвященным Москве — городу, который стал живым персонажем истории.

Отзывы зрителей

«Сильная красота и сдержанная горечь».
«О! Исполнение — просто восторг!»
«Удивительное чувствование репертуара!»
«Захватывающее исполнение, которое хочется переслушивать!»

Музыкальный путь Марии

Мария начала свой музыкальный путь в академической среде, обучаясь игре на скрипке. Она продолжила совершенствовать свои вокальные навыки, участвуя в мастер-классах под руководством известных мастеров, таких как Елена Образцова, а также в Royal College of Music в Лондоне. Ее разнообразные жанры и техники исполнений позволяют ей формировать уникальный тембр и искреннюю манеру подачи материала. Она исполняет композиции на русском, английском и французском языках, является лауреатом международных вокальных конкурсов и активно выступает на концертах.

Уникальная программа

Концерт обещает быть уникальным благодаря авторской интерпретации произведений с элементами джаза и босса-новы. Он позволит зрителям ощутить атмосферу советского времени и услышать знакомые мелодии в оригинальном исполнении.

Музыкальное сопровождение

Часть произведений Мария исполнит в дуэте с Антоном Бабура — классическим гитаристом и аранжировщиком. Это дуэт имеет успешную историю сотрудничества и регулярно выступает на центральных музыкальных площадках Москвы, исполняя популярные jazz и pop хиты.

Во время программы дуэт дополнит контрабас и ударные, что позволит зрителям насладиться чарующим голосом Марии в составе бэнда. Партия контрабаса будет исполняться Михаилом Алдуниным, лауреатом международного конкурса «Мир Джаза», а ритмы создаст Дмитрий Олехов, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Концерт предлагает не просто музыку, а целый мир чарующих звуков и глубоких эмоций, созданных талантливой певицей Марией Малиновской и ее замечательными музыкантами.

