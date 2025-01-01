Меню
Мария Ледышева. Как все успеть: тайм-менеджмент от Сенеки до наших дней
О концерте/спектакле

Лекция о тайм-менеджменте в Библиотеке по естественным наукам РАН

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Марии Ледышевой, посвященную одной из самых актуальных тем современности — тайм-менеджменту.

О чем лекция?

Время — наш главный ресурс. В век информации и бесконечного потока развлечений правильное управление временем становится не просто полезным навыком, а необходимым условием для полноценной жизни. Каждый день наше внимание распеределено между новостными каналами, дружескими чатами и рекламой, и порой сложно найти время для действительно важного.

Интересно, что проблемы с управлением временем волновали людей и 2000 лет назад. Стоик Сенека подчеркивал: «ничто не следует беречь так, как время». Его мудрость и советы по оптимизации временных процессов актуальны и сегодня. Мы поговорим о том, как ценить каждую минуту, избегать суеты и сделать время своим союзником.

В ходе лекции мы исследуем философию Сенеки, сравним её с современными подходами к тайм-менеджменту и разберем примеры из нашей жизни. Узнаем, почему постоянная занятость может быть опасна и как вернуть себе свободу в управлении временем.

Кто рассказывает?

Наш спикер — Мария Ледышева, переводчик и преподаватель латинского языка, основатель образовательного проекта «Salve, Latina!». Она является автором первого полного перевода сочинений А. Альчато и И.Т. де Бри с латыни на русский язык.

Возрастное ограничение

Рекомендуемое возрастное ограничение: 6+

Приходите на лекцию и откройте для себя секреты эффективного управления временем!

Октябрь
17 октября пятница
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1000 ₽

Все выставки Москвы
