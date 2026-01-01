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Мария Кочелягина & Symbelwlonc Band: «The Story About Belated Love»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мария Кочелягина & Symbelwlonc Band: «The Story About Belated Love»

Мария Кочелягина & Symbelwlonc Band: «The Story About Belated Love»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Джаз и блюз от Марии Кочелягиной на новой сцене Клуба Алексея Козлова

Этим вечером на новой сцене Клуба, расположенного по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub), зрители смогут насладиться атмосферными джазовыми и блюзовыми композициями Марии Кочелягиной. Это авторская музыка из её дебютного альбома, в которой звучит история любви и тайны на двоих, отражая пути от рождения до краха.

Звуковая палитра спектакля вдохновлена стилистикой 30-х - 50-х годов прошлого века, эпохой гедонизма и обострённого внимания к чувствам. Мария Кочелягина — певица с уникальным голосом контральто, чьи исполнение сочетает силу и тонкость, близкую к афротрадиции.

Музыкальные корни и опыт

Мария училась в Челябинском институте культуры и долгое время сотрудничала с оркестром «Югра Бенд» из Югорска. Её стиль объединяет лёгкость импровизации и глубокое уважение к джазовым канонам. Название её бенда Symbelwlonc, что в переводе со староанглийского означает «Вдохновленные алкоголем», символизирует неформальную атмосферу клубной культуры: многие музыканты познакомились именно в джаз-клубах Москвы.

Участники проекта

В этом проекте принимают участие ведущие музыканты, среди которых Роман Дмитриев, Григорий Иванов, Марк Гайдар, Станислав Черемушкин, Ксения Савченко, Кирилл Степурко, Алексей Денисов, Игорь Ямпольский и Рустем Галиулин. Имена тех, кто выйдет на сцену вместе с Марией, станут известны ближе к дате концерта.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера!

Купить билет на концерт Мария Кочелягина & Symbelwlonc Band: «The Story About Belated Love»

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Сентябрь
1 сентября вторник
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

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