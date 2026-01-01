Мария Кирпичёва: Концерт в Санкт-Петербурге

Яркая певица Мария Кирпичёва, артистка Ленинград Центра, известная по крупным телевизионным шоу, представит программу, которая объединит сразу несколько музыкальных стилей: джаз, фанк, рок и рокабилли — синтез рок-н-ролла и кантри.

Мария не только поражает всех своими вокальными данными, но и влюбляет в себя своим обаянием и юмором. Леонид Агутин даже просил её записать свой смех в качестве рингтона!

Разнообразие жанров, ритмов и звучания, объединённое духом веселья — всё это ждёт вас на этом удивительном концерте. Не упустите шанс насладиться уникальным музыкальным опытом, который подарит вам великолепная Мария Кирпичёва!