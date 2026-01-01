Спектакль Мария Каллас

«Мария Каллас» — моноспектакль к 100-летию легендарной оперной дивы

В театре состоится показ моноспектакля «Мария Каллас», посвящённого 100-летию со дня рождения великой оперной певицы XX века. В роли Марии — актриса театра и кино, певица и режиссёр Алёна Биккулова, автор пьесы и постановки. Это трогательный и драматичный рассказ о жизни легендарной дивы, прославившейся не только как оперная звезда, но и как женщина с бурной и противоречивой судьбой.

Мария Каллас — женщина и легенда

Мария Каллас, обладательница уникального голоса, стала легендой ещё при жизни. Её талант, сила и эмоциональная открытость на сцене покоряли публику по всему миру. Однако за славой и всеобщим признанием скрывалась драма её личной жизни. Блистательная карьера не принесла ей женского счастья, о котором она мечтала. Спектакль показывает её не только как Каллас-певицу, но и как Марию-женщину, которая жаждала любви и простого человеческого счастья.

Наследие Каллас

Безжалостное время стирает из памяти имена многих артистов, но голос Марии Каллас остаётся. Её записи до сих пор являются эталоном, продаваясь лучше, чем записи других артистов. О жизни певицы написано более 30 книг — больше, чем о таких артистах, как Вацлав Нижинский и Лоуренс Оливье. Каллас была не только великой певицей, но и глубокой, неоднозначной личностью, её искусство и жизнь до сих пор волнуют сердца.

Исполнительница роли — Алёна Биккулова

Актриса Алёна Биккулова, известная зрителям по ролям в телесериалах «Дыши со мной», «Вкус граната», «Татьянин день» и «Бандитский Петербург», воплощает на сцене образ Каллас. Биккулова — не только актриса, но и певица, автор стихов и моноспектаклей, а также исполнительница главной роли в мюзикле «Дама Пик».

Приглашаем зрителей открыть для себя историю великой певицы и проникнуться её судьбой, мечтами и стремлениями.