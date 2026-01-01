Спектакль Мария Каллас

В театре состоится показ моноспектакля «Мария Каллас», посвящённого 100-летию со дня рождения великой оперной певицы XX века. В роли Марии — актриса театра и кино, певица и режиссёр Алёна Биккулова, автор пьесы и постановки. Это трогательный и драматичный рассказ о жизни легендарной дивы, прославившейся не только как оперная звезда, но и как женщина с бурной и противоречивой судьбой.
Мария Каллас, обладательница уникального голоса, стала легендой ещё при жизни. Её талант, сила и эмоциональная открытость на сцене покоряли публику по всему миру. Однако за славой и всеобщим признанием скрывалась драма её личной жизни. Блистательная карьера не принесла ей женского счастья, о котором она мечтала. Спектакль показывает её не только как Каллас-певицу, но и как Марию-женщину, которая жаждала любви и простого человеческого счастья.
Безжалостное время стирает из памяти имена многих артистов, но голос Марии Каллас остаётся. Её записи до сих пор являются эталоном, продаваясь лучше, чем записи других артистов. О жизни певицы написано более 30 книг — больше, чем о таких артистах, как Вацлав Нижинский и Лоуренс Оливье. Каллас была не только великой певицей, но и глубокой, неоднозначной личностью, её искусство и жизнь до сих пор волнуют сердца.
Актриса Алёна Биккулова, известная зрителям по ролям в телесериалах «Дыши со мной», «Вкус граната», «Татьянин день» и «Бандитский Петербург», воплощает на сцене образ Каллас. Биккулова — не только актриса, но и певица, автор стихов и моноспектаклей, а также исполнительница главной роли в мюзикле «Дама Пик».
Приглашаем зрителей открыть для себя историю великой певицы и проникнуться её судьбой, мечтами и стремлениями.