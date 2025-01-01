Меню
Мария Каллас. Любовь и драма великой дивы
Киноафиша Мария Каллас. Любовь и драма великой дивы

Спектакль Мария Каллас. Любовь и драма великой дивы

12+
Возраст 12+

О спектакле

Свет и тень Марии Каллас: спектакль о великой диве

Мария Каллас – одна из величайших оперных певиц XX века. Ее имя стало легендарным при жизни, а поклонники визжали от восторга, когда она выходила на сцену. Эта выдающаяся женщина олицетворяет загадку, соединяющую гениальность и противоречивость. Несмотря на громкие успехи, она всегда стремилась к любви и одобрению.

Легенды и трагедии

Каллас рукоплескали тысячи, но истинное женское счастье так и не пришло к ней. Со временем время стерет из памяти многих участников ее истории, но голос Марии останется навсегда. Этот божественный дар способен делать людей лучше и светлее, хотя саму певицу счастье так и не настигло.

Наследие великой певицы

Записи Каллас продолжают продаваться лучше, чем у других артистов, а о ней написано более 30 книг. Это число значительно превышает количество публикаций о таких величайших личностях, как Вацлав Нижинский и Лоуренс Оливье. Интерес к ее жизни и искусству объясняется не только выдающимися вокальными способностями, но и уникальной личностью. Она была не только Каллас-певицей, но и просто Марией – женщиной с большими желаниями и переживаниями.

Алёна Биккулова в роли легенды

На сцене роль Марии Каллас исполняет Алёна Биккулова – талантливый автор монопьесы, режиссер и актриса театра и кино. Ее многогранный талант обещает раскрыть сложный и эмоциональный мир великой певицы, ставя акцент не только на музыкальном, но и человеческом аспекте ее жизни.

Режиссер
Алёна Биккулова
Алёна Биккулова
В ролях
Алёна Биккулова
Алёна Биккулова

В других городах
Январь
6 января вторник
19:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 1000 ₽

