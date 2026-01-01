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Мария Хоптинец. Как собрать выразительный цветник: цвет, фактура, ритм
Киноафиша Мария Хоптинец. Как собрать выразительный цветник: цвет, фактура, ритм

Мария Хоптинец. Как собрать выразительный цветник: цвет, фактура, ритм

12+
Возраст 12+

О выставке

Летняя программа Сада трав

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, посвященный созданию настоящей зелёной композиции. Под руководством опытных специалистов, Марии Хоптинец и Евгении Бородулиной, вы научитесь собирать не просто набор растений, а цельный цветник.

Тайны цветовой гармонии

Во время занятия Мария Хоптинец, ландшафтный дизайнер, поделится секретами работы с цветом, фактурой и ритмом. Вы узнаете, как сочетать растения по декоративным качествам и на что стоит опираться, чтобы композиция выглядела собранно и живо.

Практическая часть

На практике участники смогут создать собственную уникальную композицию. Это отличный шанс развить свои творческие навыки и получить новые знания в области ландшафтного дизайна.

Не упустите возможность научиться у профессионалов и привнести свежие идеи в свой сад!

Купить билет на выставка Мария Хоптинец. Как собрать выразительный цветник: цвет, фактура, ритм

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В других городах
Сентябрь
13 сентября воскресенье
13:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
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