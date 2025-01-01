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Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады

Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады

Закройте глаза и представьте... Парижские бульвары, пропитанные романтикой баллад Эдит Пиаф. Бродвей, взрывающийся энергией мюзиклов. Дымные джазовые клубы Америки, где властвуют голоса Луи Армстронга и Эллы Фицджеральд. Это не просто песни – это целые миры, сотканные из страсти, элегантности и той самой неуловимой ауры Золотого века мировой эстрады.

Эпохи, которые дремлют в нотах, ждут голосов, способных их пробудить. И вот, этот момент настал! В этот вечер виртуозы академической сцены: Мария Гусева (сопрано) и Александр Мозгунов (бас) в сопровождении оркестровых аранжировок оживят ту самую магию, которая много лет назад заставляла залы замирать и аплодировать!

Что вас ждет?

Погрузитесь в мир легендарных хитов, которые навсегда покорили сердца миллионов. Ожидайте незабываемые исполнения известных шедевров, которые будут сопровождаться яркими аранжировками и эмоциональными интерпретациями.

Интересные факты

  • Эдит Пиаф, известная как «маленькая воробейка», считается одной из самых влиятельных певиц XX века.
  • Луи Армстронг и Элла Фицджеральд являются культовыми фигурами в мире джаза, их дуэты остаются актуальными и по сей день.
  • Мюзиклы Бродвея, такие как «Кошки» и «Призрак оперы», стали знаковыми и привлекают зрителей со всего мира.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера и насладиться великолепием музыки, которая соединяет поколения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

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