Драма любви и верности в сердцах героев

Литературно-драматический спектакль по рассказу Виктора Викторовича Конецкого «Мария Степановна. 1944» переносит зрителей в весну 1944 года. В центре сюжета — судьба медицинской сестры Марии Степановны, работающей в тыловом госпитале. Она терпеливо ждет возвращения своего мужа с фронта, однако ее повседневная жизнь меняется с появлением загадочного раненого майора.

На сцене разворачивается глубокая эмоциональная драма, в которой задействованы пять героев и пять различных характеров. Спектакль рассказывает о «грусти и мужестве, безвкусии, знании войны, вечной тоске по истине и настоящем искусстве, которое может родиться только в тепле человеческой груди». Эти темы, основанные на реальных чувствах и переживаниях, находят отклик в сердцах зрителей.

Об авторе и его вкладе в искусство

Виктор Викторович Конецкий — писатель, чья жизнь и творчество отличаются уникальной глубокостью. Его произведения спасали жизни десятков человек, но сам автор всегда оставался скромным и не искал славы. Как отмечал Л. Пастернак, «счастлив тот писатель, слово которого так отзывается в душе его читателя».

Вторая часть вечера: «Ради жизни на земле»

Во второй части вечера зрители смогут насладиться литературно-музыкальным спектаклем «Ради жизни на земле» по мотивам поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин». На сцене выступят талантливые актеры: Иван Целовальников, Мария Культикова и Роман Ушаков, которые передадут зрителям всю силу и мощь поэтического слова.