Спектакль Марьино поле

История безоговорочной веры

Свердловский академический театр драмы готовит волну эмоций с новой постановкой, в центре которой находятся три столетние старухи — Марья, Прасковья и Серафима. Эти женщины проживают в заброшенной деревне и долгие годы ждут своих мужей, которые были на фронте, не веря в их гибель.

Сюжет разворачивается в момент, когда Марья, отчаявшись в ожидании, получает неожиданную весточку от любимого. Узнав, что пришла пора встречать мужей, подруги решают оставить все сомнения позади и спешат на станцию. Запрягшие корову, они отправляются навстречу своим судьбам.

Тематика пьесы

Это глубокое произведение посвящено теме стойкой веры, которая не поддается здравому смыслу, времени и даже самой смерти. Каждый зритель сможет ощутить, как философские размышления о жизни и ожидании переплетаются с сильными эмоциями героинь.

Для кого спектакль

Спектакль станет особенно интересен тем, кто ценит психологические истории и нестандартные театральные интерпретации. Уникальность задумки и глубина содержания обещают оставить яркое впечатление на каждом зрителе.