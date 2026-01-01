Спектакль Марьино поле

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 90 минут
Возраст 16+

О спектакле

История безоговорочной веры

Свердловский академический театр драмы готовит волну эмоций с новой постановкой, в центре которой находятся три столетние старухи — Марья, Прасковья и Серафима. Эти женщины проживают в заброшенной деревне и долгие годы ждут своих мужей, которые были на фронте, не веря в их гибель.

Сюжет разворачивается в момент, когда Марья, отчаявшись в ожидании, получает неожиданную весточку от любимого. Узнав, что пришла пора встречать мужей, подруги решают оставить все сомнения позади и спешат на станцию. Запрягшие корову, они отправляются навстречу своим судьбам.

Тематика пьесы

Это глубокое произведение посвящено теме стойкой веры, которая не поддается здравому смыслу, времени и даже самой смерти. Каждый зритель сможет ощутить, как философские размышления о жизни и ожидании переплетаются с сильными эмоциями героинь.

Для кого спектакль

Спектакль станет особенно интересен тем, кто ценит психологические истории и нестандартные театральные интерпретации. Уникальность задумки и глубина содержания обещают оставить яркое впечатление на каждом зрителе.

Март
Апрель
12 марта четверг
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽
15 апреля среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 700 ₽

Фотографии

Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле

