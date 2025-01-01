Меню
Marine Manasian
Билеты от 3000₽
Marine Manasian

Marine Manasian

0+
Возраст 0+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир Marine Manasian в MT баре

Marine Manasian — артист и мультиинструменталист с уникальным стилем. Это настоящее артхаусное явление с голосом, который сочетает в себе силу традиций и ритмы большого города. На сцене Marine создает атмосферу, способную остановить время.

В этот вечер вас ждет не просто концерт, а полное погружение в мир музыки. Это будет кино, пронизанное чистой энергией любви и творчества. Ожидаются новые авторские композиции в стиле электропоп с восточными мотивами, которые оставят незабываемое впечатление.

Многоязычное творчество

Marine Manasian исполнит песни на русском, английском и армянском языках, что позволит каждому зрителю почувствовать себя сопричастным к ее искусству. Цените атмосферу «ниши» — приходите на встречу с артисткой, чья музыка и энергия не знают границ!

19 ноября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 3000 ₽

