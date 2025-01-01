Марина Вяйзя. Oрганный концерт для детей

Концерт Марины Вяйзя, проходящий в рамках ХII Международного органного фестиваля «Мариинский», предлагает юным слушателям уникальную возможность познакомиться с величественным звучанием органа. Это идеальный способ для первого опыта в мире классической музыки.
В программе запланированы как оригинальные органные сочинения, так и транскрипции популярных классических миниатюр. Это позволит слушателям насладиться знакомой музыкой в новом, необычном окрасе. Среди произведений – шедевры великого Иоганна Себастьяна Баха, а также творения других известных композиторов.
Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки вместе с Мариной Вяйзя. Это событие станет началом увлекательного путешествия в мир классики для юных ценителей музыки.