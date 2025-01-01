Марина Вяйзя. Oрганный концерт для детей

Органный концерт для детей в Мариинском театре

Концерт Марины Вяйзя, проходящий в рамках ХII Международного органного фестиваля «Мариинский», предлагает юным слушателям уникальную возможность познакомиться с величественным звучанием органа. Это идеальный способ для первого опыта в мире классической музыки.

Программа концерта

В программе запланированы как оригинальные органные сочинения, так и транскрипции популярных классических миниатюр. Это позволит слушателям насладиться знакомой музыкой в новом, необычном окрасе. Среди произведений – шедевры великого Иоганна Себастьяна Баха, а также творения других известных композиторов.

Исполняемые произведения

Иоганн Себастьян Бах — Прелюдия соль мажор, BWV 541

Конрад Пауман — Гимн Kyrie Angelicum

Жан-Филипп Рамо — Тамбурин

Антонио Вивальди / Иоганн Себастьян Бах — Allegro (I часть) из Концерта ля минор, BWV 593

Бернардо Пасквини — «Кукушка»

Иоганн Себастьян Бах — Токката ре минор, BWV 565

Антонио Солер — «Императорские фанфары»

Иоганн Себастьян Бах / Шарль Гуно — Ave Maria

Николай Римский-Корсаков — «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»

Не упустите шанс погрузиться в мир органной музыки вместе с Мариной Вяйзя. Это событие станет началом увлекательного путешествия в мир классики для юных ценителей музыки.