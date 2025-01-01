Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band
Билеты от 1000₽
Киноафиша Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band

Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

В джаз-клубе Jam club: вечер с Мариной Шаклеиной и ShaBaDoBo jazz band

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в джаз-клубе Jam club, где выступят талантливая Марина Шаклеина и изысканный ShaBaDoBo jazz band. Это отличный повод насладиться атмосферой живой музыки и погрузиться в мир джаза.

Марина Шаклеина: винтажный звук и яркая биография

Марина Шаклеина — это не просто певица, а обладательница удивительного винтажного тембра голоса. Ее путь в музыке начался в детском хоре Большого театра, затем она стала солисткой популярного фолк-рок-госпел хора Sunny Side Singers. Каждый ее выход на сцену — это яркое событие, полное эмоций и глубоких переживаний.

ShaBaDoBo jazz band: стиль и утонченность

ShaBaDoBo jazz band — коллектив, отличающийся изящным винтажным звучанием и аристократичностью исполнения. Музыканты создают легкую по настроению, но глубокую музыку с элементами импровизации, что делает каждое выступление уникальным. Интересно, что в составе коллектива отсутствуют ударные инструменты, что придаёт концерту камерную атмосферу, способствующую расслаблению и наслаждению музыкой.

Не пропустите!

Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей джаза и блюза. Не упустите возможность насладиться талантливым исполнением и уникальной музыкой. Мы ждем вас в Jam club!

Купить билет на концерт Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band

Помощь с билетами
Январь
Февраль
Март
16 января пятница
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
7 февраля суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽
15 марта воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Ниоткуда с любовью
12+
Ниоткуда с любовью
19 декабря в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
Почта любви
0+
Вечеринка
Почта любви
10 декабря в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Предновогодний субботний бранч
0+
Джаз
Предновогодний субботний бранч
20 декабря в 14:00 Jam Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше