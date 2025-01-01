Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band

В джаз-клубе Jam club: вечер с Мариной Шаклеиной и ShaBaDoBo jazz band

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в джаз-клубе Jam club, где выступят талантливая Марина Шаклеина и изысканный ShaBaDoBo jazz band. Это отличный повод насладиться атмосферой живой музыки и погрузиться в мир джаза.

Марина Шаклеина: винтажный звук и яркая биография

Марина Шаклеина — это не просто певица, а обладательница удивительного винтажного тембра голоса. Ее путь в музыке начался в детском хоре Большого театра, затем она стала солисткой популярного фолк-рок-госпел хора Sunny Side Singers. Каждый ее выход на сцену — это яркое событие, полное эмоций и глубоких переживаний.

ShaBaDoBo jazz band: стиль и утонченность

ShaBaDoBo jazz band — коллектив, отличающийся изящным винтажным звучанием и аристократичностью исполнения. Музыканты создают легкую по настроению, но глубокую музыку с элементами импровизации, что делает каждое выступление уникальным. Интересно, что в составе коллектива отсутствуют ударные инструменты, что придаёт концерту камерную атмосферу, способствующую расслаблению и наслаждению музыкой.

Не пропустите!

Этот концерт станет настоящим праздником для ценителей джаза и блюза. Не упустите возможность насладиться талантливым исполнением и уникальной музыкой. Мы ждем вас в Jam club!