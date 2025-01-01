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Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band
Билеты от 1500₽
Киноафиша Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band

Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Камерный проект: Звуки Золотого Голливуда

Внимание, любители музыки! Мы рады представить уникальный камерный проект, который объединяет талантливых московских музыкантов: пианиста Николая Добкина, гитариста и сонграйтера Владимира Бобошина, контрабасиста Александра Байдакова и певицу Марину Шаклеину.

Музыкальное путешествие

Этот проект предлагает тонкий коктейль из классического и современного джаза и блюза, который перенесет вас в теплую атмосферу Золотого Голливуда. Музыка создаст особое настроение и позволит вам ощутить себя частью красивого фильма.

Отзывы зрителей

Нельзя не отметить, что после концертов часто звучат восторженные отзывы: «Я словно побывал внутри красивого фильма». Это подтверждает, что выступления команды способны оставить яркие впечатления и подарить незабываемые эмоции.

Состав исполнителей

  • Марина Шаклеина - вокал
  • Николай Добкин - рояль
  • Владимир Бобошин - гитара
  • Александр Байдаков - контрабас

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу, где классика встречается с современностью. Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽
22 августа
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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