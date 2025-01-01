Марина Шаклеина и ShaBaDoBo jazz band

Камерный проект: Звуки Золотого Голливуда

Внимание, любители музыки! Мы рады представить уникальный камерный проект, который объединяет талантливых московских музыкантов: пианиста Николая Добкина, гитариста и сонграйтера Владимира Бобошина, контрабасиста Александра Байдакова и певицу Марину Шаклеину.

Музыкальное путешествие

Этот проект предлагает тонкий коктейль из классического и современного джаза и блюза, который перенесет вас в теплую атмосферу Золотого Голливуда. Музыка создаст особое настроение и позволит вам ощутить себя частью красивого фильма.

Отзывы зрителей

Нельзя не отметить, что после концертов часто звучат восторженные отзывы: «Я словно побывал внутри красивого фильма». Это подтверждает, что выступления команды способны оставить яркие впечатления и подарить незабываемые эмоции.

Состав исполнителей

Марина Шаклеина - вокал

- вокал Николай Добкин - рояль

- рояль Владимир Бобошин - гитара

- гитара Александр Байдаков - контрабас

Не упустите шанс насладиться великолепной музыкой и погрузиться в атмосферу, где классика встречается с современностью. Ждем вас на концерте!