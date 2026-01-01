Марина Шаклеина и ШаБаДоБо Джаз Бэнд

Звуки Золотого Голливуда в Jam Club

В Jam Club состоится концерт камерного проекта талантливых московских музыкантов — ШаБаДоБо Джаз Бэнд. В состав коллектива входят: пианист Николай Добкин, гитарист и сонграйтер Владимир Бобошин, контрабасист Александр Байдаков и певица Марина Шаклеина.

В программе — тонкий коктейль из классического и современного джаза и блюза. Музыка создаст атмосферу Золотого Голливуда, наполняя зал элегантностью и стилем. “Я словно побывал внутри красивого фильма,” — такие отзывы часто звучат после концертов.

Концерт станет отличным выбором для любителей джаза и блюза, а также для тех, кто ценит стильные музыкальные интерпретации. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и погрузиться в атмосферу элегантности.