Марина Шаклеина и ШаБаДоБо Джаз Бэнд
Билеты от 2500₽
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+
О концерте

Звуки Золотого Голливуда в Jam Club

В Jam Club состоится концерт камерного проекта талантливых московских музыкантов — ШаБаДоБо Джаз Бэнд. В состав коллектива входят: пианист Николай Добкин, гитарист и сонграйтер Владимир Бобошин, контрабасист Александр Байдаков и певица Марина Шаклеина.

В программе — тонкий коктейль из классического и современного джаза и блюза. Музыка создаст атмосферу Золотого Голливуда, наполняя зал элегантностью и стилем. “Я словно побывал внутри красивого фильма,” — такие отзывы часто звучат после концертов.

Музыканты на сцене

На сцену выйдут:

  • Марина Шаклеина — вокал
  • Николай Добкин — рояль
  • Владимир Бобошин — гитара
  • Александр Байдаков — контрабас

Концерт станет отличным выбором для любителей джаза и блюза, а также для тех, кто ценит стильные музыкальные интерпретации. Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием и погрузиться в атмосферу элегантности.

Июнь
Июль
10 июня среда
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽
16 июля четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 2500 ₽

