Марина Шаклеина & ShaBaDoBo jazz band

Музыкальный проект ShaBaDoBo Jazz Band

Камерный проект талантливых московских музыкантов, таких как пианист Николай Добкин, певица Марина Шаклеина, гитарист и сонграйтер Владимир Бобошин и контрабасист Александр Байдаков, представляет уникальное музыкальное событие. Этот коллектив создан из любви к золотой эпохе Голливуда и джазу — музыке больших городов.

Музыка, как с виниловой пластинки

Стиль группы можно охарактеризовать как винтажное звучание, представляющее собой тонкий коктейль из джаза, блюза и босса новы. Авторская интерпретация музыкантов переносит слушателей в яркую атмосферу старого кино. «Я словно побывал внутри красивого фильма», — так часто отзываются зрители о концертах ShaBaDoBo Jazz Band.

Николай Добкин: сердце проекта

Николай Добкин — художественный руководитель коллектива, мультиинструменталист и композитор, выпускник РАМ им. Гнесиных. Как основатель и фаготист джазового ансамбля «26 герц», он активно сотрудничает с различными музыкальными проектами и имеет опыт создания саундтреков к фильмам, таким как «Дом солнца» и «Турецкий гамбит». В рамках своего проекта ShaBaDoBo Jazz Band, Николай объединяет свою любовь к джазовой импровизации с эстетикой золотой эры музыки.

Марина Шаклеина: голос проекта

Марина Шаклеина — певица с яркой музыкальной судьбой. Её творческий путь начался в детском хоре Большого театра, и она успела проявить себя в оперных постановках. Последние 14 лет она является солисткой фолк-рок-госпел хора «Sunny Side Singers», где принимала участие в многочисленных концертах, включая выступления в телешоу. В своем сольном джазовом проекте Марина вдохновлена эпохой див, когда песни звучали по-особенному. Её винтажный тембр и умение создавать неповторимую атмосферу делают её выступления незабываемыми.

Состав группы

На сцену вместе с Мариной выйдут:

Марина Шаклеина (вокал)

Николай Добкин (фортепиано)

Владимир Бобошин (гитара)

Александр Байдаков (контрабас)

Присоединяйтесь к вечеру джазовой музыки и окунитесь в чарующую атмосферу старого Голливуда с ShaBaDoBo Jazz Band!

ВНИМАНИЕ! НОВАЯ СЦЕНА КЛУБА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 15 (вход через Lions Head Pub)