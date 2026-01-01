Новая выставка Марины Сапожниковой в Новосибирском художественном музее

В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Расстояния», которая представляет работы омского графика и художника в третьем поколении Марины Сапожниковой. Она является членом Союза художников России и преподавателем Омского колледжа культуры и искусств.

Выставка «Расстояния» выходит за рамки простых географических обозначений и раскрывает широкий спектр человеческих чувств и переживаний. Посетителям предлагается остановиться и внимательно рассмотреть представленные работы, чтобы по-настоящему ощутить их особую атмосферу.

Открытие выставки

На открытии выставки начальник экспозиционно-выставочного отдела НГХМ Олеся Додонова отметила, что это первая персональная выставка Марины Сапожниковой в музее. Она подчеркнула, что работы художницы отличаются экспрессией и динамикой, оставаясь в то же время очень лиричными и искренними. Олеся поздравила всех с открытием и пожелала автору дальнейших творческих успехов.

Ретроспектива и вдохновение

Коллега Марины, Вадим Маматханов, отметил, что выставка имеет ретроспективный характер, на ней представлены работы, созданные на протяжении многих лет. Он подчеркнул выдающийся дар автором вдохновлять окружающих на творческую деятельность и выразил благодарность организаторам за возможность представить ее творчество в стенах Новосибирского художественного музея.

Путь в искусстве

В своем ответном слове Марина Сапожникова рассказала о своем пути в искусстве и выделила значимость данного проекта для себя. Изначально задумывавшийся как мимолетный эксперимент, проект «Расстояние» постепенно разросся до внушительных размеров. Она выразила признательность всем, кто пришел на вернисаж, и пожелала каждому гостю получить удовольствие, погрузившись в мир её творчества.