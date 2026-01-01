В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Расстояния», которая представляет работы омского графика и художника в третьем поколении Марины Сапожниковой. Она является членом Союза художников России и преподавателем Омского колледжа культуры и искусств.
Выставка «Расстояния» выходит за рамки простых географических обозначений и раскрывает широкий спектр человеческих чувств и переживаний. Посетителям предлагается остановиться и внимательно рассмотреть представленные работы, чтобы по-настоящему ощутить их особую атмосферу.
На открытии выставки начальник экспозиционно-выставочного отдела НГХМ Олеся Додонова отметила, что это первая персональная выставка Марины Сапожниковой в музее. Она подчеркнула, что работы художницы отличаются экспрессией и динамикой, оставаясь в то же время очень лиричными и искренними. Олеся поздравила всех с открытием и пожелала автору дальнейших творческих успехов.
Коллега Марины, Вадим Маматханов, отметил, что выставка имеет ретроспективный характер, на ней представлены работы, созданные на протяжении многих лет. Он подчеркнул выдающийся дар автором вдохновлять окружающих на творческую деятельность и выразил благодарность организаторам за возможность представить ее творчество в стенах Новосибирского художественного музея.
В своем ответном слове Марина Сапожникова рассказала о своем пути в искусстве и выделила значимость данного проекта для себя. Изначально задумывавшийся как мимолетный эксперимент, проект «Расстояние» постепенно разросся до внушительных размеров. Она выразила признательность всем, кто пришел на вернисаж, и пожелала каждому гостю получить удовольствие, погрузившись в мир её творчества.