Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Домовенок Кузя 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марина Сапожникова. Расстояния
0+
О выставке

Новая выставка Марины Сапожниковой в Новосибирском художественном музее

В Новосибирском художественном музее открылась выставка «Расстояния», которая представляет работы омского графика и художника в третьем поколении Марины Сапожниковой. Она является членом Союза художников России и преподавателем Омского колледжа культуры и искусств.

Выставка «Расстояния» выходит за рамки простых географических обозначений и раскрывает широкий спектр человеческих чувств и переживаний. Посетителям предлагается остановиться и внимательно рассмотреть представленные работы, чтобы по-настоящему ощутить их особую атмосферу.

Открытие выставки

На открытии выставки начальник экспозиционно-выставочного отдела НГХМ Олеся Додонова отметила, что это первая персональная выставка Марины Сапожниковой в музее. Она подчеркнула, что работы художницы отличаются экспрессией и динамикой, оставаясь в то же время очень лиричными и искренними. Олеся поздравила всех с открытием и пожелала автору дальнейших творческих успехов.

Ретроспектива и вдохновение

Коллега Марины, Вадим Маматханов, отметил, что выставка имеет ретроспективный характер, на ней представлены работы, созданные на протяжении многих лет. Он подчеркнул выдающийся дар автором вдохновлять окружающих на творческую деятельность и выразил благодарность организаторам за возможность представить ее творчество в стенах Новосибирского художественного музея.

Путь в искусстве

В своем ответном слове Марина Сапожникова рассказала о своем пути в искусстве и выделила значимость данного проекта для себя. Изначально задумывавшийся как мимолетный эксперимент, проект «Расстояние» постепенно разросся до внушительных размеров. Она выразила признательность всем, кто пришел на вернисаж, и пожелала каждому гостю получить удовольствие, погрузившись в мир её творчества.

Помощь с билетами
В других городах
Март
29 марта воскресенье
19:00
Новосибирский художественный музей Новосибирск, Красный просп., 5
от 600 ₽

В ближайшие дни

Тур «Обской Локомотив». Автобусно-теплоходная экскурсия
16+
Экскурсия
Тур «Обской Локомотив». Автобусно-теплоходная экскурсия
5 июня в 10:00 Теплоход «Новосибирск»
от 3900 ₽
Экскурсия театральных впечатлений
12+
Экскурсия
Экскурсия театральных впечатлений
20 мая в 15:00 Музыкальный театр
от 500 ₽
От Новониколаевска до Новосибирска
0+
Экскурсия
От Новониколаевска до Новосибирска
11 мая в 14:15 Теплоход «Новосибирск»
от 1000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше