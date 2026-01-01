Спектакль Марина Кондратьева. Открытый диалог

Открытый диалог с актрисой Мариной Кондратьевой

Театр имени Моссовета продолжает свои эксперименты и представляет новый формат взаимодействия с зрителем — «Открытый диалог» с артистами театра. Эта инициатива предоставляет уникальную возможность ближе познакомиться с любимыми актёрами в камерной атмосфере Сцены «Под крышей». Ведущим встреч станет заслуженный артист России Валерий Яременко.

Гостем следующей встречи станет актриса театра Марина Кондратьева, которая в этом году отмечает юбилей. Марина — обладательница таланта и исключительного обаяния. Её путь в профессию начался в юном возрасте: в 14 лет она поступила в ГИТИС на курс к знаменитому Павлу Хомскому. Именно здесь она встретила свою любовь — однокурсника, ныне заслуженного артиста России Алексея Осипова. Вместе они создали большую семью, и каждый её член так или иначе связан с Театром Моссовета.

Вместе с близкими Марина подготовила специальную программу, посвященную жизни обычной актёрской семьи, под названием «В нашем доме», основанную на рассказах Ксении Драгунской. Кроме того, актриса поделится своим театральным опытом, расскажет о любимых ролях и последних премьерах в Театре Моссовета, где она исполняет ключевые и сложные роли.

Приглашаем вас на этот лирический вечер, который обещает быть искренним и насыщенным!