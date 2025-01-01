Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марина! Какое счастье!
Киноафиша Марина! Какое счастье!

Спектакль Марина! Какое счастье!

Постановка
Комедианты 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по мотивам дневников Цветаевой в театре «Комедианты»

Спектакль «Марина! Какое счастье!» основан на дневниках Марины Цветаевой и её «Повести о Сонечке». Это история о конце Серебряного века, о времени, когда Москва находилась на пороге перемен: прошлое казалось ясным, настоящее — бедным и скудным, а будущее — туманным и неопределённым.

Сюжет и герои

В центре сюжета — прелестная молодая актриса Сонечка Голлидэй, любимый женский образ Цветаевой. Сонечка — дерзкая, сентиментальная и обречённая на трагическую судьбу. В спектакле также появляются молодые студийцы Вахтанговского театра — Володя Алексеев и Юрий Завадский. Все они собираются у Марины Цветаевой, самой старшей и талантливой из них, чтобы читать стихи, обсуждать сюжеты, цитировать любимые сказки, смеяться и влюбляться.

Этот спектакль — о поэтах и щеголях, о романтичной молодёжи того времени, голодной и талантливой, нежной и обречённой. Они живут в мире, где любовь правит судьбами, и именно Сонечка, как никто другой, умеет говорить о любви: «Я люблю любить», — говорит она, воплощая в себе этот идеал.

Переход времени

Однако молодость не вечна. Серебряный век уступает место веку железному, и все герои разъезжаются или уходят из жизни. Такова неизбежность времени, но образы этих людей, их страсти и мечты навсегда остались запечатлены в произведениях Марины Цветаевой.

Почему стоит посмотреть

«Марина! Какое счастье!» — это не просто спектакль о знаменитых людях прошлого. Это погружение в мир Серебряного века, где каждый персонаж живет и дышит стихами, музыкой и любовью. Постановка напоминает о хрупкости времени, о том, как прекрасные моменты проходят, оставляя в сердцах зрителей неизгладимый след.

Режиссер
Нина Мещанинова
В ролях
Екатерина Культина
Мария Смольникова
Алиса Мынай
Виталий Ковалев
Евгений Талашманов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 октября
Комедианты Санкт-Петербург, Лиговский просп., 44
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Марина! Какое счастье! Марина! Какое счастье! Марина! Какое счастье! Марина! Какое счастье! Марина! Какое счастье! Марина! Какое счастье!

В ближайшие дни

Балет на льду «Спящая красавица»
0+
Детский Ледовый Балет
Балет на льду «Спящая красавица»
11 октября в 13:00 МТС Live Холл
от 1200 ₽
Сестра печали
16+
Премьера Драма
Сестра печали
28 сентября в 18:00 Театр-фестиваль «Балтийский дом»
от 900 ₽
Большие надежды
12+
Драма
Большие надежды
25 октября в 18:00 Комедианты
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше