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Марина Девятова
Киноафиша Марина Девятова

Марина Девятова

6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Марины Девятовой в Нижегородской филармонии

В Нижегородской филармонии (Кремлевский концертный зал) состоится сольный концерт певицы Марины Девятовой. В программе вечерней увертюры — как всеми любимые хиты, так и премьеры новых песен, исполненные в сопровождении музыкантов и авторских аранжировок.

Марина Девятова — одна из самых ярких и искренних певиц российской эстрады. Она приглашает вас на концерт, который станет настоящим праздником для тех, кто ценит душевную музыку и неподдельные эмоции. Каждая песня, представленная на сцене, — это уникальная история, наполненная глубоким смыслом.

Атмосфера вечера обещает быть тёплой и искренней. Марина исполнит свои композиции в сопровождении талантливых музыкантов, а авторские аранжировки придадут ее песням особое звучание. Её концерты — это всегда диалог с залом, наполненный светом, добром и вдохновением.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании любимой певицы!

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Ноябрь
10 ноября вторник
19:00
Кремлевский концертный зал филармонии им. Ростроповича Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
от 2000 ₽

Фотографии

Марина Девятова

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