Марина Девятова
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Марины Девятовой в Новосибирске

Дорогие друзья! Приглашаем вас провести незабываемый вечер в компании добрых друзей на сольном концерте популярной певицы Марины Девятовой. Заряд душевности и хорошего настроения вам обеспечен!

Что может быть лучше любого лекарства? Только добрые мысли и приятная атмосфера. Марина исполнит для вас свои любимые произведения: от романса до классики, от народной песни до любовной лирики. Каждый, кто хоть раз услышал её голос и почувствовал душу, вкладываемую в своё творчество, навсегда становится её поклонником.

О певице

Марина Девятова — обладательница классического музыкального образования и выпускница Академии имени Гнесиных. Она является выдающейся исполнительницей народных песен и романсов, а также Послом русской культуры за пределами страны. Её достижения включают победы на множестве международных фестивалей и конкурсов, таких как «Славянский Базар» и «Народный артист».

Творчество и стиль

Искренняя и открытая, Марина рада новой встрече со зрителем. Для неё песня — это способ выразить эмоции, традиции и взгляды. Каждый её концерт становится праздником, наполненным любовью и яркими красками.

Её голос, подобно колокольчику, проникает в душу, наполняя теплом и забытым чувством патриотизма. Именно это вновь и вновь привлекает зрителей на её концерты.

Народная культура

Марина Девятова — воплощение истинной народной культуры. Её творчество отмечается искренностью и душевностью, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди на протяжении веков выражают свои мысли, описывают важные события и традиции.

Октябрь
17 октября суббота
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 1200 ₽

