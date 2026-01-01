Марина Девятова

Концерт Марины Девятовой в ДК Железнодорожников

В ДК Железнодорожников состоится концерт Марины Девятовой — талантливой исполнительницы народных песен и романсов, дипломированной выпускницы Академии имени Гнесиных. Она не просто певица, а настоящая Посол русской культуры за пределами страны, удостоенная множества наград на международных фестивалях, таких как «Славянский Базар» и «Народный артист».

Каждое выступление Марины Девятовой — это настоящий праздник, наполненный теплотой и искренностью. Её голос, напоминающий звук колокольчика, оставляет неизгладимое впечатление, которое приятно запоминается. Для любителей народной музыки её концерт станет истинным событием. Вы сможете насладиться уникальным исполнением и энергией, которую артистка передает своей аудиторией.

Не упустите возможность посетить этот замечательный концерт и зарядиться положительными эмоциями!