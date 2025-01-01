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Марина Девятова
Киноафиша Марина Девятова

Марина Девятова

Хиты на пересечении эстрады и народной песни 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Марины Девятовой: Праздник русской души

Искренняя, душевная и невероятно талантливая певица Марина Девятова готова вновь встретиться со своими зрителями. Песня для неё — это не просто творчество, а способ выразить эмоции, традиции и взгляды на жизнь.

Каждое её выступление превращает обычный вечер в праздник, наполненный любовью, яркими красками и добротой. Голос Марины, подобный колокольчику, проникает в душу и наполняет её теплом. Это чувство патриотизма, которое она передаёт через свою музыку, притягивает зрителей снова и снова.

Обширный репертуар и преданность традициям

Благодаря своему широкому репертуару и огромному таланту, гастроли Марины расписаны на год вперёд. Она является ярким представителем народной культуры, и её творчество отмечено искренностью и душевностью.

Как уверена сама певица, в песнях, написанных народом, отражены важнейшие аспекты жизни: мысли, взгляды, традиции и даже исторические события. Это делает её концерты не только музыкальными, но и культурно значимыми.

Не упустите возможность

Не упустите возможность посетить концерт Марины Девятовой и окунуться в атмосферу истинной русской культуры. Это будет уникальное событие, полное эмоций и глубоких чувств.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 21 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1500 ₽

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