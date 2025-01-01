Марина Девятова. С днём рождения!

Премьера программы «Припеваючи!» с Мариной Девятовой

14 декабря в концертном зале «Меридиан» состоится долгожданная премьера новой программы известной певицы, заслуженной артистки России Марины Девятовой. Эта талантливая исполнительница народных песен и романсов, выпускница Академии имени Гнесиных, достаточно известна и за пределами России.

Заслуженная артистка с многолетним опытом

Марина Девятова - обладательница классического музыкального образования, Лауреат международных фестивалей и конкурсов, таких как «Славянский Базар» и «Народный артист». Она стала Послом русской культуры в странах мира, олицетворяя искренность и душевность своего творчества.

Неповторимое ощущение праздника

Каждое её выступление - это не просто концерт, а настоящая встреча со зрителем, наполненная любовью, яркими красками и добротой. Глубокий и мелодичный голос Марины подобен колокольчику, который надолго остаётся в душе зрителя, наполняя его теплом и чувством патриотизма.

Уникальная возможность для поклонников

Гастроли артистки расписаны на год вперёд, но у вас есть возможность лично поздравить любимую певицу с днём рождения и насладиться её выступлением. Программа «Припеваючи!» обещает стать ярким событием, где Марина исполнит всё самое любимое - от романсов до залихватских народных песен.

Забудьте о проблемах, приходите за эмоциями

Что может быть лучше вечеринки с добрыми мыслями и приятной атмосферой? Приходите на концерт - Марина Девятова готова подарить вам незабываемые эмоции и хорошие воспоминания!

Не упустите шанс провести этот вечер в компании талантливой певицы и своих добрых друзей!