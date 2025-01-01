Концерт-спектакль в Доме Высоцкого на Таганке, посвященный творчеству великой поэтессы

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт-спектакль, посвященный творчеству великой русской поэтессы Марины Цветаевой. Это проект, который объединяет авторскую музыку на стихи Цветаевой и других известных поэтов, живой диалог со зрителями и поэтический вечер.

Погружение в мир Цветаевой

Группа «Мне нравится» совместно с Театром про... создадут атмосферу, полную любви, страстей, дорог, встреч и расставаний. Вы сможете не только насладиться музыкой, но и прочувствовать каждое слово, которое когда-то вдохновляло Цветаеву.

Что вас ждет на спектакле?

Живое исполнение музыкальных композиций на стихи Цветаевой.

Интерактивные элементы, где зрители смогут участвовать в диалоге с артистами.

Поэтические чтения, которые подарят вам возможность соприкоснуться с душой поэтессы.

Интересные факты о Марины Цветаевой

Марина Цветаева — одна из самых ярких фигур русской литературы. Ее поэзия охватывает широкий спектр тем, от любви до одиночества, и продолжает вдохновлять поколения. Она была не только поэтессой, но и писательницей, а также драматургом. Ее произведения переведены на множество языков и пользуются популярностью во всем мире.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого уникального проекта! Узнайте больше о жизни и творчестве Марины Цветаевой, погрузившись в ее поэтический мир. Билеты уже в продаже!