Спектакль Марина Цветаева. Я искала тебя

Музыкальный спектакль о Марине Цветаевой

Приглашаем вас на музыкально-литературный спектакль, посвящённый великой российской поэтессе Марине Цветаевой. Это мероприятие объединит музыку и слово, создавая уникальную атмосферу, в которой зазвучат стихи и произведения композиторов Серебряного века.

Музыка и исполнители

Автор музыки — Дмитрий Селипанов, который уже известен своей способностью передавать глубокие эмоции через звуки. Под руководством дирижёра Алексея Доркина исполнители представят настоящую симфонию чувств. В вокальной партии выступит Нина Шацкая, а художественное слово представит заслуженная артистка России Ольга Кабо. В сопровождении Уральского молодёжного симфонического оркестра они создадут незабываемое представление.

Тематика и уникальность

Спектакль освятит жизнь и творчество Цветаевой, чья неугомонная муза оставила яркий след в мировой литературе и музыке. Это будет история о творцах, чьи судьбы оказались переплетены не только в искусстве, но и в жизни. Откройте для себя нового Цветаеву — нежную, сильную и загадочную, чьи идеи и мысли до сих пор вдохновляют поколение за поколением.