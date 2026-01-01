Спектакль Марина Цветаева. Невидимка, двойник, пересмешник

«Марина Цветаева. Невидимка, двойник, пересмешник» — моноспектакль петербургского театра Vertumn, который пройдет в Москве, представляет собой уникальное событие для любителей театра и поэзии. Произведение основано на стихах великой русской поэтессы Марины Цветаевой, в частности на её произведении «Поэма горы».
Этот спектакль предлагает зрителям современную интерпретацию произведений Цветаевой, которая обогащена электронной музыкой и живым саксофоном. Особенность постановки заключается в использовании видеоряда, созданного из фрагментов фильмов авангардистов начала XX века. Такое сочетание позволяет создать атмосферу сюрреализма, усиливая восприятие текстов поэтессы.
Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит эксперименты с жанрами и актуализацию классики. Это отличная возможность увидеть, как классическая поэзия может быть воспринята в новом, современном формате. Не упустите шанс прикоснуться к великому наследию русской литературы в необычном исполнения!