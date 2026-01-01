Спектакль Марина Цветаева. Невидимка, двойник, пересмешник

Современная интерпретация поэзии Цветаевой театра Vertumn

«Марина Цветаева. Невидимка, двойник, пересмешник» — моноспектакль петербургского театра Vertumn, который пройдет в Москве, представляет собой уникальное событие для любителей театра и поэзии. Произведение основано на стихах великой русской поэтессы Марины Цветаевой, в частности на её произведении «Поэма горы».

Новая форма классической поэзии

Этот спектакль предлагает зрителям современную интерпретацию произведений Цветаевой, которая обогащена электронной музыкой и живым саксофоном. Особенность постановки заключается в использовании видеоряда, созданного из фрагментов фильмов авангардистов начала XX века. Такое сочетание позволяет создать атмосферу сюрреализма, усиливая восприятие текстов поэтессы.

Для ценителей экспериментов

Спектакль будет особенно интересен тем, кто ценит эксперименты с жанрами и актуализацию классики. Это отличная возможность увидеть, как классическая поэзия может быть воспринята в новом, современном формате. Не упустите шанс прикоснуться к великому наследию русской литературы в необычном исполнения!