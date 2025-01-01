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Марина Цветаева. Фортуна
Билеты от 1000₽
Киноафиша Марина Цветаева. Фортуна

Спектакль Марина Цветаева. Фортуна

Постановка
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Фортуна» по пьесе Марины Цветаевой

В феврале 1919 года Марина Цветаева написала пьесу «Фортуна», посвященную герцогу Лозэну — реальному историческому персонажу, жившему во времена Французской революции. Цветаева выбрала пять ключевых эпизодов из его биографии и создала образ, который стал символом Судьбы и успеха при королевском дворе второй половины XVIII века.

Символика и вдохновение

Эпиграфом к пьесе служит старинный французский девиз: «Господу – мою душу, Тело мое – королю, Сердце – прелестным дамам, Честь – себе самому». В образе Лозэна Цветаева воплотила идеалы благородного человека и идеального рыцаря, верного Богу, присяге, любви и чести.

Интересно, что вдохновением для Цветаевой стал ее роман с Юрием Завадским, известным актером и будущим режиссером. Ему она посвятила не только цикл стихов «Комедьянт», но и пьесы «Каменный ангел» и «Фортуна». Однако, несмотря на глубину и значимость произведения, «Фортуна» не получила широкой сценической судьбы.

Первая профессиональная постановка

Спектакль, созданный выпускниками Оперно-драматической студии Ивана Поповски — Елизаветой Шаховой и Иваном Рябенко — стал практически первой постановкой «Фортуны» на сцене профессионального театра в Москве. Более 30 лет назад Иван Поповски ворвался в театральную жизнь столицы со своим легендарным спектаклем по пьесе Цветаевой «Приключение». Теперь, обратившись к другой её работе, его ученики продолжают традицию сценического освоения удивительной и тонкой драматургии великого поэта.

Не упустите возможность увидеть это знаковое событие в театральной жизни города!

Режиссер
Елизавета Шахова
В ролях
Даниил Можаев
Даниил Можаев
Алексей Гиммельрейх
Евгения Курова
Екатерина Тихомирова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
19:00 от 1000 ₽

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