Спектакль Марина Цветаева. Фортуна

Премьера спектакля «Фортуна» по пьесе Марины Цветаевой

В феврале 1919 года Марина Цветаева написала пьесу «Фортуна», посвященную герцогу Лозэну — реальному историческому персонажу, жившему во времена Французской революции. Цветаева выбрала пять ключевых эпизодов из его биографии и создала образ, который стал символом Судьбы и успеха при королевском дворе второй половины XVIII века.

Символика и вдохновение

Эпиграфом к пьесе служит старинный французский девиз: «Господу – мою душу, Тело мое – королю, Сердце – прелестным дамам, Честь – себе самому». В образе Лозэна Цветаева воплотила идеалы благородного человека и идеального рыцаря, верного Богу, присяге, любви и чести.

Интересно, что вдохновением для Цветаевой стал ее роман с Юрием Завадским, известным актером и будущим режиссером. Ему она посвятила не только цикл стихов «Комедьянт», но и пьесы «Каменный ангел» и «Фортуна». Однако, несмотря на глубину и значимость произведения, «Фортуна» не получила широкой сценической судьбы.

Первая профессиональная постановка

Спектакль, созданный выпускниками Оперно-драматической студии Ивана Поповски — Елизаветой Шаховой и Иваном Рябенко — стал практически первой постановкой «Фортуны» на сцене профессионального театра в Москве. Более 30 лет назад Иван Поповски ворвался в театральную жизнь столицы со своим легендарным спектаклем по пьесе Цветаевой «Приключение». Теперь, обратившись к другой её работе, его ученики продолжают традицию сценического освоения удивительной и тонкой драматургии великого поэта.

Не упустите возможность увидеть это знаковое событие в театральной жизни города!