Спектакль о поэзии и человеческой судьбе: новая работа Клима в центре драматургии и режиссуры на Беговой

Театральная труппа представляет новую совместную работу тренера Клима и актрисы-композитора Натальи Гандзюк. Этот спектакль продолжает единую линию, заданную лабораторией «Театральная Касталия: Волшебный Мир и Божественная Среда». В основе постановки лежат лирические произведения Марины Цветаевой, которые выстраиваются не в хронологическом порядке, а по важнейшим темам поэтического наследия.

Темы и идеи спектакля

Спектакль исследует критические моменты человеческой жизни, последний бросок перед переходом в вечность. Он затрагивает темы света, который скрывается за болью, осмысления человеческой жизни и судьбы страны. Зрители станут свидетелями глубокой драмы души, страдающей перед лицом смерти.

Наталья Гандзюк о спектакле

Наталья Гандзюк делится своими размышлениями о проекте: «Цветаева… Возможно ли поэзию отделить от человеческой судьбы, страшной и прекрасной? Насколько глубоко обнажается человек-поэт, показывая самые темные закоулки своей души? Какой отрезок жизни показать в спектакле, рассказывая о поэте? Что важнее — очарование или разочарование? Приведет ли нас к Богу благополучие? Или все же разбойник на кресте — в шаге от Царствия небесного?»

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть этот глубокий и эмоциональный спектакль, который заставит вас задуматься о жизни, судьбе и поэзии. Следите за анонсами и приходите на представление, чтобы погрузиться в мир Цветаевой вместе с актерами.