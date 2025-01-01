Спектакль Марина Цветаева. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с театром «НЕОЛИРА»

"Я не люблю жизни как таковой", - писала Марина Цветаева, великая поэтесса XX века. "Для меня она начинает значить, т. е. обретать смысл и вес, - только преображенная, т.е. - в искусстве". Эти слова подчеркивают особое отношение Цветаевой к жизни и творчеству, которое будет раскрыто на новом спектакле театра «НЕОЛИРА».

Спектакль представит художественный руководитель театра Антон Тарасов. Он уведет зрителей в удивительное литературное путешествие, наполненное эмоциями и глубокими смыслами. Чуткая натура Тарасова, его эрудиция и искренность помогут глубже понять и ощутить чарующую красоту стихотворений русских классиков.

Антон Тарасов: творческая многогранность

Психологическое образование Антона не ограничило его творческий путь. Он стал заметным композитором и автором множества известных хитов, которые регулярно звучат в Мариинском театре. Также Тарасов подарил миру свой роман «Пару штрихов тому назад» и трёхтомник «Карельская сага», которые получили восторженные отзывы критиков и читателей.

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА» был основан в 2019 году и за этот период успел провести более сотни различных мероприятий. В его репертуаре - поэтические вечера, конкурсы, спектакли, стендапы и даже квартирники. Ярким событием года стал ежегодный фестиваль «Белая ночь поэзии», который стал настоящим праздником для любителей искусства.

Каждое мероприятие театра «НЕОЛИРА» дарит зрителям уникальные эмоции и впечатления, которые невозможно получить в другом месте. Приглашаем вас стать частью этого волшебного мира искусства!